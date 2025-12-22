Huawei OLED Ekranlı Ucuz Telefon Tanıttı! 100W Hızlı Şarja Sahip

Huawei, Nova 15 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Huawei Nova 15 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1084 x 2412 piksel

1084 x 2412 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Kirin 8020

Kirin 8020 Arka Kamera: 50MP ana kamera + 12 MP telefoto kamera + 1.5 MP multispektral renk sensörü

50MP ana kamera + 12 MP telefoto kamera + 1.5 MP multispektral renk sensörü Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 15, OLED ekran üzerinde 1084 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 196 gram ağırlığındaki akıllı telefon, 161,87 x 75,5 x 7,2 mm boyutlarında.

Gücünü Kirin 8020 işlemcisinden alan akıllı telefon, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. HarmonyOs 6.0 işletim sistemi ile bilrikte gelen akıllı telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 1.5 megapiksel çözünürlüğünde multispektral renk sensörü bulunuyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Huawei Nova 15 Fiyatı