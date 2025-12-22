POCO'nun Çok Ucuz Telefonu Yolda! OLED Ekran ve Dahası

POCO, M8 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde görüntüleri ortaya çıkan POCO M8'in bu kez kamera özellikleri sızdırıldı. Bütçe dostu Android telefon, yüksek çözünürlüklü kameranın yanı sıra yüksek yenileme hızı, OLED ekran ve hızlı şarj teknolojisiyle de öne çıkacak.

POCO M8'in Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO M8'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön kamera ise 20 megapiksel çözünürlüğünde olacak. POCO M7'de 50 megapiksel çözünürlüğüdne f/1.8 diyafram açıklığına sahip arka kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ön kamera tercih edilmişti.

POCO M8 Teknik Özellik Listesi

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 5.520 mAh

5.520 mAh Depolama: 256GB

256GB RAM: 8GB

POCO M8 gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan POCO C85 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

POCO M8 Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO'nun uygun fiyatlı Android telefonu M8'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber bütçe dostu telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli olacak. Uygun fiyata güçlü donanım sunan POCO M7 Pro, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.