Huawei'den Fiyat Performans Canavarı Telefon! OLED ve Dahası

Huawei Nova 15 Pro tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun tasarımı, fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan Huawei Nova 15 Pro, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi, OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Telefonda ayrıca güçlü bir işlemci bulunuyor.

Huawei Nova 15 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,84 inç

6,84 inç Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2856 piksel

1320 x 2856 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Kirin 9010S

Kirin 9010S Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera + 1.5 MP multispektral renk sensörü

50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera + 1.5 MP multispektral renk sensörü Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

6,84 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 15 Pro, OLED ekran üzerinde 1320 x 2856 piksel çözünürlük, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 202 gram ağırlığındaki telefon, 163 x 78 x 6,9 mm kalınlığında. Akıllı telefon ayrıca Kunlun Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Gücünü Kirin 9010S işlemcisinden alan akıllı telefon, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Akıllı telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Nova 15 Pro ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryalı telefonun bile kısa sürede şarj olmasıın sağlıyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 1.5 megapiksel çözünürlüğünde multispektral renk sensörü bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğüdne kamera yer alıyor.

Huawei Nova 15 Pro Fiyatı