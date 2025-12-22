Huawei'den Fiyat Performans Canavarı Telefon! OLED ve Dahası
Huawei Nova 15 Pro'nun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, orta segmentte konumlanan telefon neler sunuyor? İşte telefona dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei Nova 15 Pro gücünü Kirin 9010S işlemcisinden alıyor.
- Telefon, OLED ekran üzerinde 1320 x 2856 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
- Nova 15 Pro için 3.499 yuan (21.296 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Huawei Nova 15 Pro tanıtıldı. Bununla beraber akıllı telefonun tasarımı, fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan Huawei Nova 15 Pro, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi, OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Telefonda ayrıca güçlü bir işlemci bulunuyor.
Huawei Nova 15 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,84 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2856 piksel
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Kirin 9010S
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP telefoto kamera + 1.5 MP multispektral renk sensörü
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 6.500 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
6,84 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 15 Pro, OLED ekran üzerinde 1320 x 2856 piksel çözünürlük, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 202 gram ağırlığındaki telefon, 163 x 78 x 6,9 mm kalınlığında. Akıllı telefon ayrıca Kunlun Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor.
Gücünü Kirin 9010S işlemcisinden alan akıllı telefon, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Akıllı telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Nova 15 Pro ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, dev bataryalı telefonun bile kısa sürede şarj olmasıın sağlıyor.
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 1.5 megapiksel çözünürlüğünde multispektral renk sensörü bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğüdne kamera yer alıyor.
Huawei Nova 15 Pro Fiyatı
- 256 GB Depolama: 3.499 yuan (21.296 TL)
- 512 GB Depolama: 3.899 yuan (23.730 TL)