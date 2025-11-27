Huawei'den OLED Ekranlı Telefonlar Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Huawei, yeni akıllı telefonlar tanıtmaya hazırlanıyor. Nova 15, Nova 15 Pro ve Nova 15 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşması beklenen Nova 15 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Ayrıca akıllı telfeonların bazı özellikleri de sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonlar OLED ekran dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Huawei Nova 15 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen Huawei Nova 15 serisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte Nova 15, Nova 15 Pro ve Nova 15 Ultra'nın tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan Huawei Nova 14, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

Huawei Nova 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: En az 6.000 mAh

En az 6.000 mAh İşlemci: Kirin 8 serisi

Ortaya çıkan bilgilere Huawei Nova 15 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Nova 15'in ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. En az 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon gücünü Kirin 8 serisi bir işlemciden alacak.

Huawei Nova 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,84 inç

6,84 inç Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ön Kamera: 50 MP + 8 MP

50 MP + 8 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera Batarya: En az 6.000 mAh

En az 6.000 mAh İşlemci: Kirin 8 serisi

İddiaya göre Huawei Nova 15 Pro 6,84 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Nova 15 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Akıllı telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Gücünü Kirin 8 serisi bir işlemciden alacak Huawei Nova 15 Pro, en az 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Huawei Nova 14 Pro'da 5.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği tercih edilmişti.

Huawei Nova 15 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, periskop telefoto kamera ve ultra geniş açılı kamera Batarya: En az 6.000 mAh

En az 6.000 mAh İşlemci: Kirin 9 serisi

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Nova 15 Ultra, en az 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Nova 15 Ultra'da ayrıca periskop telefoto ve ultra geniş açılı kameraların da yer alması bekleniyor. Gücünü Kirin 9 serisi bir işlemciden alacak telefon, en az 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.