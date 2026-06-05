Huawei'nin Yeni Telefonu Tanıtıldı: 90Hz Ekranı ve 6620 mAh Bataryası Var!

Huawei kısa bir süre önce 90Hz yenileme hızı sunan LCD ekran ve 6.620 mAh batarya gibi özelliklere sahip Nova Y74'ü global pazarlar için tanıttı. Peki markanın yeni telefonu kullanıcılara neler sunuyor? İşte Huawei Nova Y74 özellikleri!

Huawei Nova Y74 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6.67 inç

Ekran yenileme hızı: 90Hz

Ekran çözünürlüğü: HD+

Ekran parlaklığı: 850 nit

Ekran tipi: LCD

Arka kamera: 50 MP

Ön kamera: 8 MP

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Batarya kapasitesi: 6620 mAh

Batarya türü: Silikon karbon

Video oynatma süresi: 24.9 saat

Konuşma süresi: 48 saat

Hızlı şarj: 40W

30 dakika şarj: Yüzde 53

15 dakika şarj: 5 saat video

Bağlantı: 4G çift SIM

Bluetooth: 5.1

NFC: Var

Huawei Nova Y74'ün Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Nova Y74'te 6,67 inç boyutlarında LCD bir ekran bulunuyor. Bu panel 90Hz yenileme hızını ve 850 nit parlaklığı destekliyor. Aynı zamanda HD+ çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim. Cihazın tüm bu ekran özelliklerini göz önüne aldığımızda giriş segmente hitap ettiğini söylemek mümkün.

90Hz yenileme hızı 120Hz kadar olmasa da menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi sunabiliyor. LCD panel de daha çok giriş segment telefonlarda kullanılıyor. OLED veya AMOLED kadar canlı renkler sunamasa da renk canlılığı gibi konularda kullanıcıları çok fazla üzmüyor.

Karşılaştırma yapacak olursak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Nova Y73'te 6,67 inçlik 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1604 piksel çözünürlük sunan IPS LCD bir panel tercih edilmişti. Yani iki model arasında en azından ekran tarafında çok fazla bir fark yok diyebiliriz.

Huawei Nova Y74'ün İşlemcisi Ne?

Maalesef şu an için Huawei'den Nova Y74'ün işlemcisine dair bir açıklama gelmedi. Ancak burada selefinin yonga seti üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Bu doğrultuda Nova Y73'te Kirin 710A işlemcisi bulunuyor. Bu donanım 14 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Yani giriş segmente hitap ediyor.

İşlemcinin oyun performansı beklediğimiz gibi üst seviyede değil. Örneğin yüksek grafiklere sahip Genshin Impact’i düşük ayarlarda 20-25 FPS arasında çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık seviyesinin 30 FPS olduğunu düşünürsek bu sonuçların kullanıcıları tam anlamıyla tatmin etmediğini söyleyebiliriz. Yani daha çok Subway Surfers gibi basit oyunları akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz. Yeni modelin donanımının da benzer bir deneyim sunması bekleniyor.

Huawei Nova Y74'ün Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda 50 megapiksel çözünürlüklü ana ve 8 megapiksel çözünürlüklü bir ön kamera karşımıza çıkıyor. Selefinde de aynı kamera özellikleri bulunuyordu. Yani yeni modelde kamera tarafında büyük bir gelişme yok.

Huawei Nova Y74'ün Batarya Özellikleri Neler?

Huawei Nova Y74'ün bataryası 6.620 mAh seviyesinde. Aynı zamanda 40W hızlarını destekliyor. Şirketin iddiasına göre akıllı telefon 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj olabiliyor. Bununla birlikte bataryası 24,9 saat video oynatma ve 48 saat konuşma süresi sunabiliyor. Yani bu modelde gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak.

Huawei Nova Y74'ün Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Nova Y74'ün fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Ancak bir önceki neslin 210 dolarlık (9.677 TL) bir fiyatla satışa çıktığını biliyoruz. Bu nedenle yeni modelin de 225 dolar (10.369 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olması bekleniyor. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 21.000 TL'ye denk geliyor. Öte yandan Nova Y73 ülkemizde satılmadığından Nova Y74'ün de çok yüksek ihtimalle Türkiye'yi pas geçeceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Huawei Nova Y74 teknik özellikleri itibariyle giriş segment bir cihaz. Benim en çok dikkatimi çeken özelliği bataryası oldu diyebilirim. Zira halihazırda kullandığım akıllı telefonu gün içinde birkaç kez şarja takmam gerekiyor. Bu nedenle yeni modelin pil gibi konularda kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.