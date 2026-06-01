Huawei'den 7000 mAh Bataryalı Telefon! Kirin İşlemci ve Dahası

Huawei yeni bir telefon tanıttı. Böylece Nova 16 Pro isimli telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yüksek batarya kapasitesine sahip olan telefon bu sayede uzun pil ömrü sunacak. Güçlü Kirin işlemcisi ile birlikte gelen cihaz yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Huawei Nova 16 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,84 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2856 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Kirin 9010S

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Makro Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP65 sertifikası

Huawei 16 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Huawei'in yeni telefonunda 7.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Cihaz, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Nova 16 Pro ayrıca 100W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Nova 15 Pro'da 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Huawei Nova 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Nova 16 Pro'nun ekranı 6,84 inç büyüklüğünde olacak. Telefon ayrıca OLED ile birlikte geliyor. Siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren bu ekran, çok canlı renklere sahip. Cihaz ayrıca 1320 x 2856 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Nova 15 Pro'da 6,84 inç ekran boyutu, 1320 x 2856 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Huawei Nova 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Nova 16 Pro'da Kirin 9010S işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Asphalt Legends ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyunu çalıştırabiliyor Söz konusu işlemci, serinin önceki modelleri Nova 15 Ultra ve Nova 15 Pro'da da bulunuyor.

Huawei Nova 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Huawei'in yeni telefonunda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş makro kamera yer alıyor. Telefonun ön kamerası ise 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu arada makro kamera çok yakından bile başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

Nova 15 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Bu arada periskop telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Huawei Nova 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Nova 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Mate X7, Nova 13 Pro, Nova 14 Pro, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Buna göre Nova 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Huawei Nova 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

256 GB depolama: 3.899 yuan (26.477 TL)

512 GB depolama: 4.399 yuan (29.873 TL)

1 TB depolama: 4.999 yuan (33.947 TL)

Huawei Nova 16 Pro'nun 3 bin 899 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlirkte 26 bin 477 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 53 bin TL civarında olabilir. Huawei Nova 16 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Huawei Nova 16 Pro'nun oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. OLED ekran kullanan biri olarak bu ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise OLED'in hem çok canlı renklere sahip olması hem de karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmaması.

Cihazın güçlü işlemci sayesinde PUBG Mobile'dan Asphalt Legends'a kadar çoğu oyunu çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek batarya kapasitesine sahip olan telefon yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacaktır. Bu sayede powerbank taşımaya gerek kalmayacak.