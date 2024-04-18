Huawei Pura 70 Serisi Piyasaya Sürüldü: iPhone 15 Serisiyle Rekabet Edebilecek mi?

Bu haftanın başında Huawei'in artık P serisinin fişini çektiği ve yoluna yeni Pura serisiyle devam edeceğini öğrenmiştik. Hakkında ilk bilgileri de bu hafta başında aldığımız seri, bugün piyasaya sürüldü.

Pura 70, 70 Pro, 70 Pro+ ve 70 Ultra olarak toplamda 4 farklı yeni model karşımıza çıkıyor. Piyasaya henüz sürülen bu telefon modelleri, Huawei'in yeni bir tasarım çizgisine geçiş yaptığını da gösteriyor.

Huawei Pura 70 Serisinin Özellikleri ve Fiyatı

Seride yer alan standart versiyon, diğer üç Pro modelden biraz daha farklı bir tasarıma sahip. Düz bir ekran tasarımı olan Pura 70, 6,6 inç ekran boyutuyla birlikte geliyor. Pro modeller ise hafif kavisli ekran kenarına sahip.

OLED ekranlı telefon modeli, kamera özellikleri ve kamera tasarımıyla da fark yaratacak bir çizgiye sahip. Pura 70 modeli 50 MP + 13 MP + 12 MP olmak üzere üçlü bir arka kamera dizilimiyle geliyor. 70 Pro ve 70 Pro+ modelleride 50 MP + 12,5 MP + 48 MP çözünürlüklere sahip üçlü kameraya sahip.

Ayrıca Huawei Pura 70 serisi, XMAGE sistemini sayesinde yüksek kamera kapasitesine sahip olacak şekilde piyasadaki yerini alıyor. Pil kapasiteleri ve şarj hızları konusunda da beklentileri karşılayacak olan seri, fiyat açısından da şaşırtıyor.

ABD doları olarak baktığımızda iPhone 15 serisi ile aynı aralıkta olduğu görülen Pura 70 serisi, akıllı telefon pazarında rekabete dahil olacak mı? Yakında göreceğiz.