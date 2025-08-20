Huawei Bombayı Patlattı: Dünyanın En İyi Fotoğraf Çeken Telefonu Türkiye'de

Huawei, Türkiye'de üç yeni ürününü tanıttı. Bunlar arasında dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonları Huawei Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra, uygun fiyatlı tableti MatePad 11.5 ve güçlü Wi-Fi router WiFi X1 Pro bulunuyor. İşte şirketin en yeni ürünleri ve Türkiye fiyatları!

Huawei Pura 80 Serisi: Kamera Rekoru Kırdı

Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonları Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra modelleri Türkiye'de satışa çıktı. Telefonlar sırasıyla 68.999 TL ve 98.999 TL'den başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Pura 80 Ultra, bağımsız test kuruluşu DXOMARK'tan 175 puan alarak dünyanın en iyi kameralı telefonu oldu.

Telefonun en önemli özelliği değiştirilebilir telefoto kamera sistemi. Bu sistem 3.7x ile 9.4x arasında optik zoom yapabiliyor. Ayrıca 1 inç boyutunda ana kamerası var. Gece çekimlerinde bile net fotoğraflar çekebiliyor.

Huawei Pura 80 Pro modeli ise parlak kırmızı renk seçeneğiyle dikkat çekiyor. Bu model de 1 inç kameraya sahip ve düşük ışıkta başarılı sonuçlar veriyor. Türkiye'de ön satışta stoklar hızla tükendi.

Huawei MatePad 11.5: Klavye ve Kalem Hediye

Yeni MatePad 11.5 tablet, kutusundan klavye ve kalemle birlikte çıkıyor. Bu özellik rakiplerinde yok. Örneğin Samsung ve Apple tabletlerde klavye ve kalem ayrı satılıyor. Tabletin ekranı kağıt hissi veriyor. Bu sayede uzun süre bakıldığında gözler yorulmuyor.

Parlak güneş altında bile ekran net görünüyor. Hem Google uygulamalarını hem de Huawei'nin kendi uygulama mağazasını destekliyor. Öğrenciler için not alma, çizim yapma ve kitap okuma işlerinde kullanışlı. İş için de PDF düzenleme gibi işlerde pratik çözümler sunuyor.

Huawei WiFi X1 Pro: Evin Her Köşesine İnternet

Wi-Fi 7 teknolojisine sahip yeni router WiFi X1 Pro, 200 metrekareye kadar alan kapsıyor. Çok katlı evlerde bile güçlü sinyal veriyor. Kurulumu çok basit. Huawei AI Life uygulamasından birkaç adımda hazır hale geliyor. Tasarımı da ev dekoruna uyum sağlayacak şekilde modern görünüyor. Reddot 2025 ve IF Design ödülleri aldı.

Nereden Alınır?

Üç ürün de bugünden itibaren Huawei Online Mağaza ve yetkili satıcılarda satışta. Fiyat bilgileri henüz açıklanmadı ancak MatePad 11.5'in Apple iPad'den daha uygun fiyatlı olduğu belirtiliyor.