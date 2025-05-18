Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi Netleşiyor: Ne Zaman Gelecek?

Akıllı telefon dünyasının önde gelen isimlerinden Huawei, yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi serisi Pura 80 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bugüne kadar yeni seri hakkında pek çok sızıntı ortaya çıksada cihazın tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili net bir bilgi gün yüzüne çıkmamıştı. Ta ki üst düzey bir yönetici bu konu hakkında bir açıklama yapana dek.

Katıldığı bir konfreans sırasında katılımcıların sorularını yanıtlayan Huawei üst düzey yöneticisi Richard Yu, markanın merakla beklenen Huawei Nova 14 ve Pura 80 serisinin ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında önemli demeçler verdi.

Huawei Pura 80 Serisi Haziran Ayında Kullanıcılarla Buluşacak

Yu'nun açıklamalarına göre, yeni Huawei Nova 14 serisi 19 Mayıs’ta resmen piyasaya sürülecek. Pek çok teknolojiseverin heyecanla beklediği Pura 80 serisi ise Haziran ayında resmi olarak tanıtılacak. Net bir lansman tarihi henüz paylaşılmasa da, sızıntılar telefonun Haziran ortası ile sonu arasında tanıtılacağını işaret ediyor.

Yeni serinin özellikle kamera yetenekleriyle öne çıkacağı söyleniyor. Aktarılanlara göre Pura 80 Ultra modeli, Huawei’nin kendi geliştirdiği özel bir kamera sistemine sahip olacak. Tıpkı daha önce P40 Pro+ modelinde olduğu gibi, bu modelde de 10x optik zoom desteği sunulacağı iddia ediliyor.

Ayrıca Huawei’nin, Pura 80 serisinde daha geniş ekran panellerine yer vermesi de bekleniyor. İşlemci tarafında ise, daha yüksek performans sunacak şekilde optimize edilmiş yeni bir Kirin yonga seti ile karşılaşmamız mümkün.

Peki siz yeni Huawei Pura 80 serisi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...