Huawei Pura 90 Serisinin Profesyonel Makineleri Kıskandıran Kamera Özellikleri Ortaya çıktı

Hauwei her nesilde daha da iyiileştirdiği mobil fotoğrafçılık deneyimini Pura 90 ile bambaşka bir seviyeye çıkaracak. Sızıntılar, şirketin bunu sağlamak için her türlü donanımın en iyisini kuallanacağını gösteriyor. Peki Huawei Pura 90'ın kamera özellikleri neler olacak?

Huawei Pura 90 Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Huawei'in Nisan 2026'da tanıtacağı Pura 90 serisi, mobil fotoğrafçılıkta çığır açacak özelliklerle birlikte gelecek. Bu özellikler arasında en çok dikkat çeken ise SmartSense ya da OmniVision tarafından geliştirilen yeni 1 inç sensörlü ana kamera olacak.

Söz konusu sensör özellikle düşük ışıkta etkili olacak ve her türlü ortamda net fotoğraflar çekmenize imkan tanıyacak. Buna ek olarak telefonda iki adet periskop kamera yer alacak. Bu kameraların özelliği ise yüksek çözünürlüklü olmaları olacak.

Telefoto kameralardan birinin 200 megapiksel, diğerinin ise 50 megapiksel çözünürlük sunmas bekleniyor. Her iki kameranın da 1/1.28 inç gibi oldukça büyük sensörlere sahip olacağı ve bu özelliklerin muhtemelen Pro ve Ultra modellerinde bulunacağı öngörülüyor.

Bu sayede özellikle zoom kalitesi artacak ve yakınlaştırma esnasında oluşan bozulmalar ortadan kalkacak. Serinin Huawei Pura 90, Huawei Pura 90 Pro, Huawei Pura 90 Pro+ ve Huawei Pura 90 Ultra modellerinden oluşması bekleniyor.

Türkiye'de de satışa çıkması beklenen Huawei Pura 90 serisi tıpkı selefleri gibi teknoloji harikası olacak. Ancak harika kamerası ve bir o kadar harika teknik özlelikler bu sene de Google servislerinin olmamasının getirdiği eksilerin gölgesinde olacak.