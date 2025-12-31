Galaxy A57 ve S26 FE'nin Tasarımı Eski Telefonlara Benzeyebilir

Samsung, Galaxy A57 ile bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Normalde telefonlarında kendi ürettiği Super AMOLED ekran panellerini kullanan şirket, bu geleneği bozarak söz konusu model için TCL'den OLED panel tedarik etmeyi planlıyor.

Samsung Galaxy A57, AMOLED Ekran ile Gelmeyecek

Samsung, yakında tanıtacağı Galaxy A57'nin maliyetini düşürmek için elinden geleni yapıyor. A54'ün orta sınıfın fiyat/performans kralı olmasını isteyen şirket, bunun için kritik adımlar atıyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise ekran tarafında.

İddialara göre Samsung, Galaxy A54 modelinde kullanılacak ekranları kendi üretmekten vazgeçti. Şirket kendi üretimi olan AMOLED ekranlar yerine TCL'in bir alt kuruluşu olan CSOT'tan da OLED panel tedarik edecek.

Bu durum Samsung'a tasarruf etme ve telefonu daha uygun fiyatla satışa sunma imkanı verecek. Ancak bu her şeyin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Samsung'un "ucuz" OLED ekranlar için CSOT'a gitmesinin bir nedeni var.

CSOT'un temin edeceği "Rijit" olarak tanımlanan OLED ekranlar cam gibidir. Bükülmez ve sert bir darbe aldığında hemen kırılı. Samsung'un ürettiği ekranlar ise plastik gibidir, bükülebilir ve yere düştüğünde kolay kolay bozulmaz.

Bu durumun etkileyeceği temel nokta ise ekran çerçeveleri. TSOT'un ürettiği ekranlar sert yapıda olacağı ve bükülemeyeceği için Galaxy A57'nin çerçeveleri muhtemelen beklediğinizden kalın olacak. Özellikle ekranın alt tarafında çerçeve belirgin şekilde kalınlaşacak.

İşin kötü yanı ise bu anlaşmanın tek modele özel olmaması. Samsung halihazırda pek çok Çinli üretici ile OLED ekranlar için görüşüyor. Örneğin 2026 sonunda çıkması beklenen Galaxy S26 FE modelinin benzer bir panel kullanma ihtimali bulunuyor.

Bugüne kadar en ucuz telefonunda bile AMOLED ekrana yer vererek kullanıcılarının kalbini kazanan Samsung'un bu stratejiden dönmüş olması ise biz kullanıcıları üzen bir haber olacak gibi duruyor.