Bu Yolla Steam'deki Birçok Oyun Bedava Oynanıyor! Şikayetler Arttı

PC oyuncularını hedefleyen bağımsız geliştiricilerin en çok kullandığı dijital oyun mağazalarının başında Steam geliyor. Bu platformun tüketici haklarını korumak adına bazı politikaları var. Arkasında büyük oyun şirketleri olmayan geliştiricilere göre bu politikalardan biri kötüye kullanılıyor. Oyuncular, bu yolla birçok oyunu bedava oynama imkânı elde ediliyor.

Oyuncular, Bağımsız Geliştiricilerin Oyununu Nasıl Ücretsiz Oynuyor?

Steam kullanıcısı olup şimdiye kadar çeşitli ücretli oyunlar satın alanlar bilecektir ki bu platformda satın alınan oyunlar için geri iade hakkınız var. 2 saatten az oynanan ve satın almanın üzerinden 14 gün geçmeyen oyunları hiçbir şekilde gerekçe göstermeden iade edebiliyorsunuz.

Buraya kadar sorun yok. Bu, oyuncuların en doğal hakkı. Oyun beklentilerini karşılamamış olabilir, hatalarla dolu olabilir, optimizasyon sorunları yüzünden sürekli oyundan atma gibi problemler yaşanabilir. Bunlar zaten kabul edilebilir durumlar. Ama bağımsız geliştiricilere göre bir de bunu suistimal eden taraf var.

Bilindiği üzere çoğu bağımsız oyunun hikâyesi 2 saatten az süreye sahip. Bu oyunlar, iade hakkını kaybetmeden bitirilip hemen iade edilebiliyor. Örneğin Paddle Paddle Paddle adlı oyunun geliştiricisi olan Zoroarts, kendi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada pek çok oyuncunun oyunu 1,5 saat gibi kısa sürede bitirip ardından iade ettiğini belirtti.

Steam'de yapılan incelemelere baktığımızda yüzde 89 kadarının olumlu olduğunu görüyoruz. Beğenmeyenlerin sayısı çok az. Buna rağmen iade oranı yüzde 21 seviyesine ulaşmış durumda. Geliştirici, şimdiye kadar 55 binden fazla iade talebi alındığını ifade etti. Oyun normalde 2.99 dolara satılıyor. Şu ana kadar 164 bin 450 dolar zarar ettiler.

Valve, Bağımsız Geliştiricilerin Zarar Etmemesi İçin Ne Yapabilir?

Valve, bağımsız geliştiriciler zarar etmesin diye tüketici haklarından vazgeçemez. Bunun geliştiriciler de farkında. Ama Steam'in sahibi olan Valve'a seslenen bağımsız geliştiriciler, geri iade sürecinin suistimal edilmesine sebep olan bu kurallarda değişikliğe gidilmesini talep ediyor.

Şirketin yapabileceği en mantıklı değişikliklerden biri, oyunun bitirilip bitirilmediğini kontrol etmek olabilir. Oyunun ana hikâyesinin tamamlamamış olma şartının gelmesi, bağımsız geliştiricilerin yaşadığı mağduriyetin ortadan kalkmasında büyük rol oynayacaktır. Öte yandan iade süresi 2 saat yerine oyunun hikâyesine bağlı olarak belirlenebilir. Bunu uygulamak pratikte zor olabilir ancak denetim sürecine daha çok ağırlık verilerek çözülebilir.

Bunlara ek olarak Valve, kullanıcıların oyunları ne kadar iade etme eğiliminde olduğunu ortaya koyan bir algoritma geliştirebilir. Sürekli olarak bağımsız oyunları iade eden hesapları işaretleyerek bunların iade taleplerini manuel olarak denetleyebilir. Olası bir suistimal belirlenmesi durumunda ise iade hakları askıya alınabilir.

Editörün Yorumu

Ben de geçmişte küçük çaplı oyunlar geliştirmiş birisi olarak bağımsız geliştiricilerin yaşadığı durumu çok iyi anlıyorum. Ben oyunlarımı hiçbir zaman ücretli olarak yayınlamadım ama çoğu bağımsız geliştirici gibi böyle bir durum yaşasaydım muhtemelen oyun yapmaya dair tüm hevesimi kaybedebilirdim. O yüzden Valve'ın bu sorunu bir an önce çözmesi gerektiğini düşünüyorum.