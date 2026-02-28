Mobil Fotoğrafçılığı Zirveye Taşıyacak! Huawei'nin Yeni Serisi Erkene Alındı

Huawei, geçtiğimiz yıl tanıttığı Pura 80 serisiyle özellikle mobil fotoğrafçılıkta beklentileri aşmış ve kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Özellikle güçlü kameraları ile öne çıkan seri, Çinli markaya da güzel para da kazandırmıştı. Şimdi bu ilgiyi sürdürmek isteyen Huawei, gözünü Pura 90 serisine çevirdi.

Üç farklı modelden oluşması beklenen yeni serinin yılın ortasında tanıtılması bekleniyordu. Son sızıntılar ise Huawei’nin lansman planında değişikliğe gittiğini ortaya koyuyor. İddialara göre şirket; standart, Pro ve Ultra modellerinden oluşacak Pura 90 ailesini beklenenden erken tanıtacak. İşte ayrıntılar...

Huawei Pura 90 Serisinin Tanıtımı Erkene Alındı

Kısa süre önce ortaya atılan yeni bir söylentiye göre Huawei, haziran ayında tanıtmayı planladığı Pura 90 serisinin tanıtım tarihini nisan ayına çekti. Yeni amiral gemileri nisan ayındaki mobil dünyanın gündemini belirleyecek gibi görünüyor.

Huawei Pura 90 Serisinin Özellikleri Neler Olacak?

İddialara göre Huawei’nin Pura 90 serisindeki modeller, farklı işlemciler ile gelecek. Buna göre Pura 90’da Kirin 9020, Pura 90 Pro’da Kirin 9030 ve Pura 90 Ultra’da Kirin 9030 Pro yonga seti yer alacak. Batarya kapasiteleri ise sırasıyla 6.000 mAh, 6.500 mAh ve 7.000 mAh olacak. Öte yandan HarmonyOS 6.1 işletim sistemiyle çalışacak telefonlar, 5G ile Wi-Fi 6 bağlantı desteği sunacak.

Serinin en çok merak edilen tarafı ise hiç şüphesiz kameraları. Ancak şu an için maalesef bu konuyla ilgili net bir bilgi yok. Fakat nisan ayına doğru yaklaşırken yeni sızıntılar yaşanacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei Pura 90 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.