16 GB RAM'li Katlanabilir Huawei Telefona İki Renk Seçeneği Geliyor

Huawei, geçen yılın ilk çeyreğinde dikey katlanabilir akıllı telefonu Pura X'in tanıtımını gerçekleştirdi. Etkileyici bir özellik yelpazesi ile gelen cihaz şu an zaten oldukça geniş bir renk yelpazesine sahip fakat marka, telefonunun çok daha geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekmesi için yeni renk seçenekleri sunmaya hazırlanıyor.

Huawei Pura X'in Yeni Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Huawei Pura X şu an siyah, gri, beyaz, kırmızı ve yeşil olmak üzere toplam beş renk seçeneği ile sunuluyor. Ortaya çıkan bilgilere göre yakında bunların arasına turuncu ve mor renk seçenekleri de eklenecek. Böylece telefon çok daha fazla tarzlara da hitap etmeye başlayacak.

Huawei Pura X'in Özellikleri Neler?

Ana Ekran: 6,3 inç LTPO OLED, 1320 x 2120 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2.500 nit maksimum parlaklık

İkinci Ekran: 3,5 inç LTPO OLED, 980 x 980 piksel çözünürlük, 2.500 nit maksimum parlaklık, 120Hz yenileme hızı

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı + 8 MP telefoto

Ön Kamera: 10,7 MP

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşlemci: Kirin 9020

Huawei Pura X'in Ekran Özellikleri Neler?

Dikey olarak katlanabilen bir telefon Huawei Pura X, iki ekranla birlikte geliyor. Telefonu açtığınızda 6,3 inç büyüklüğünde bir ekran büyüklüğüne sahip oluyorsunuz. LTPO OLED ekran üzerinde 1320 x 2120 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2.500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihazı katlamanız hâlinde bu sefer sizi 980 x 980 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 3,5 inçlik LTPO OLED ekran karşılıyor.

OLED ekran teknolojisi sayesinde LTPO OLED teknolojisi sayesinde pil ömrü konusunda daha yüksek verimlilik elde edip derin siyahlara sahip hâle geliyorsunuz. Öte yandan yüksek yenileme hızı da akıcı bir deneyime sahip olmanızı sağlıyor. Yüksek parlaklık değeri ise telefonu güneş altında bile kullanmanıza imkân tanıyor.

Huawei Pura X'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 10,7 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. Bu arada arka kameranın kamera testlerine baktığımızda detayları yakalamakta oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Gece çekimlerinde de ideal bir performans sunuyor.

Huawei Pura X Türkiye'de Satılıyor mu?

Huawei Pura X, tanıtılmasından bu yana tam 1 yıl geçmesine rağmen henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. Marka henüz bu modelini Türkiye'ye getirip getirmeyeceğine ilişkin net bir açıklama yapmadı ancak aradaki süreyi göz önünde bulundurursak bundan sonra Pura X'in Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulması pek olası görünmüyor. Elbette ki Pura X2 ile bu durumun değişme ihtimali bulunuyor.

Huawei Pura X2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Pura X2'nin 7,5 inç büyüklüğünde ekranla gelecek. 16:10 en boy oranına sahip olacak model, 12 GB, 16 GB ve 20 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Depolama tarafında ise Pura X gibi 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz.

Yeni telefon, kamera tarafında Pura X'e kıyasla çok önemli gelişmelerle piyasaya sürülecek. Öyle ki 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera göreceğiz. Öte yandan HarmonyOS 6.1 ile birlikte geleceği belirtilen yeni telefonda Kirin 9030 ya da 9030 Pro işlemcilerinden biri bulunacak.

Editörün Yorumu

Huawei Pura X'in şu ana kadar sunulan renk seçeneklerinden kırmızı, siyah ve beyazı çok beğenmiştim. Genellikle kendini göstermeyen renkler tercih ettiğim için yeni renk seçenekleri turuncu ile morun bana çok hitap ettiğini söyleyemem ama daha farklı tarzlara sahip kişilerin de kendisine göre ideal rengi bulabilmesi açısından bunu önemli bir gelişme olarak görüyorum.