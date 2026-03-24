iPhone 17 Pro Max'e Benzeyen Android Telefon Yolda! Dev Bataryası Var

Honor, bir süredir yeni akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu yılın sonlarına doğru tanıtımının gerçekleştirilmesi beklenen Honor 600 Pro, daha önce uluslararası güvenlik, kalite ve çevre standartlarına uygun olduğunu gösteren TÜV sertifikası da dahil olmak üzere pek çok sertifika aldı. Aynı modelin şimdi de tasarımı sızdırıldı.

Honor 600 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Honor 600 Pro'nun arka tarafında oval köşelere sahip bir dikdörtgen kamera modülü yer alacak. Bunun üzerinde ise kameralar ve LED flaş konumlandırılacak. Bu görüntüler, cihazın koyu gri ve beyaz renk seçenekleri ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bunlara ek olarak turuncu renk seçeneğini de görebiliriz.

Honor 600 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenilieme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

Honor 600 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor 600 Pro'nun 6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı elde edeceğiz. Yüksek yenileme hızı, uygulamalar arasında geçiş yapmak da dahil olmak üzere pek çok animasyonda çok daha akıcı bir hissiyata kavuşmamıza yardımcı olacak.

Honor 600 Pro'nun Kamerası Olacak?

Honor 600 Pro'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz netleştirilmedi. Honor 500 Pro'da ise 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera tercih edilmişti. Söz konusu modelin ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Honor 600 Pro'da Kaç mAh Batarya Bulunacak?

Cihaz, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Böylesine büyük bir batarya için hızlı şarj tarafında neler olacağı büyük merak konusu ama fikir vermesi açısından Honor 500 Pro'nun 8.000 mAh'lik batarya ile 80W hızlı şarj desteği sunduğunu belirtelim. Yeni modelde de 100W hızlı şarj desteği görebiliriz.

Honor 600 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600 Pro'nun 2026 yılının sonlarına doğru -muhtemelen ekim ya da kasım gibi- tanıtılması bekleniyor. Bu tanıtımla birlikte akıllı telefonun şu an bilinmeyen bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. 120Hz yenileme hızı, 6.000 nit maksimum parlaklık ve daha pek çok ayrıntı ile ön plana çıkan Honor 500 Pro, Kasım 2026'nın sonuna doğru tanıtılmıştı. Yani Honor 600 Pro'yu da bu tarihlerde görme ihtimalimiz yüksek.

Honor 600 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Honor 600 Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı fakat Türkiye'de şu an Honor 400 serisi de dahil olmak üzere Honor'un pek çok akıllı telefonu satışta. O yüzden Honor 600 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğu söylenebilir.

Honor 600 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bir önceki model Honor 500 Pro için 3 bin 599 yuan (23 bin 214 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni telefon, birçok yönden önemli iyileştirmelerle birlikte gelecek. Bu göz önünde bulundurulduğuna yeni telefon, 3 bin 800 yuan (24 bin 510 TL) fiyat ile satışa sunulabileceğini söylemek mümkün. Elbette ki vergiler ve ek ücretlerle birlikte Türkiye'de başlangıç fiyatı 50 bin TL'yi bulabilir.

Editörün Yorumu

Honor 600 Pro'nun tasarım konusunda trendlere bağlı kaldığını ve bununla geniş bir kullanıcı kitlesini hedeflediğini düşünüyorum. Bana soracak olursanız telefonda tasarıma çok dikkat eden biri değilim, alışagelmiş modüller ve düz renkle birlikte gelmesi bile yeterli. Benim odaklandığım kısım daha çok cihazın teknik özellikleri ve Honor 600 Pro'nun bu anlamda beklentileri boşa çıkarmayacağından eminim.