Huawei Bu Kez de Otomobil Sektörünü Fethetmeye Geliyor!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, tıpkı rakibi Xiaomi gibi akıllı telefonlardan tutun da beyaz eyşayalara kadar pek çok farklı teknoloji pazarında faaliyet gösteriyor. Markanın son yıllardaki en büyük hedeflerinden biri ise elektrikli otomobil sektöründe de varlık göstermek.

Bu doğrultuda geçtiğimiz sene Aito markasının lüks SUV modeline destek veren şirket, şimdiyse ülkemizde de faaliyet gösteren MG gibi büyük Çinli üreticilerin çatı şirketi olan SAIC ile yeni bir otomobil markası kurmanın yollarını arıyor.

Huawe'nin Yeni Otomobil Markası Shangjie, Uygun Fiyatlı Araçlarıyla Öne Çıkacak

Yerel medya tarafından aktarılan haberlere göre Huawei, Çin merkezli otomotiv devi SAIC ile yeni bir otomobil markası kurmak için anlaşmaya vardı. İki şirketin ortaklığıyla var olacak Shangjie isimli markanın ana hedefi, daha çok genç kitleye hitap eden elektrikli otomobiller üretmek.

Çinli devler bu bağlamda, Shangjie'in yeni otomobillerini elektrikli araç pazarında nispeten uygun fiyatlı olarak kabul edilen 25 ila 35 bin dolar arasındaki etiketlerle satışa sunmayı planlıyor. Bu doğrultuda üreticilecek ilk modelin SAIC bünyesinde faaliyet gösteren Rising Auto markasının akılllı araçlarını temel alacağı iddia ediliyor. İlk aracın SAIC otomobillerinin başarılı tasarım çizgisini benimseyeceği, bunun yanı sıra Huawei'in de son teknolojilerine sahip olacağı aktarılıyor.

Söylentilere göre, Shangjie markası ilk otomobili ile bu yılın son çeyreğinde elektrikli araç pazarına resmen giriş yapacak. Bu markanın yanı sıra Huawei'in diğer birçok araç üreticisi ile ortaklık kurduğunu ve sektörde ismini günden güne daha çok hissetirdiğini belirtelim.

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