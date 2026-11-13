24 GB RAM'li Oyun Tabletinin Özel Sürümü Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Lenovo Legion Y700 Gen 5'in Where Winds Meet sürümüne dair bir görsel paylaşıldı. Böylece özel sürümün tasarımı belli oldu. İşte ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
· 3 dk okuma
Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

⚡ Önemli Bilgiler

  • Legion Y700 Gen 5'in Where Winds Meet sürümüne dair bir görsel paylaşıldı.
  • Arka yüzeyde altın renkli Legion logosu ve Where Winds Meet logosu bulunuyor. Beyaz zemin üzerinde yaprak motifleri ve yelpaze detayları yer alıyor.
  • Arka yüzeyde ayrıca dikdörtgen şeklinde bir modül mevcut. Bu modülün üzerinde kamera bulunuyor. Özel sürümün fiyat etiketi ve satış tarihi henüz açıklanmadı.

Lenovo,  Legion Y700 Gen 5'in Where Winds Meet isimli özel sürümünü tanıtmaya hazırlanıyor. Paylaşılan görsele göre özel sürüm çok şık bir tasarıma sahip olacak. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Tablet ayrıca 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine sahip.

Where Winds Meet Sürümünün Tasarımı Nasıl?

Arka yüzeyde altın renkli Legion logosu ve Where Winds Meet logosu bulunuyor. Beyaz zemin üzerinde yaprak motifleri ve yelpaze detayları yer alıyor. Arka yüzeyde ayrıca dikdörtgen şeklinde bir modül mevcut. Bu modülün üzerinde kamera bulunuyor. Özel sürümün fiyat etiketi ve satış tarihi henüz belli değil.

Lenovo Legion Y700 Gen 5'in Özellikleri Neler?

Özellik Lenovo Legion Y700 Gen 5
İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5
 RAM 12 GB / 16 GB / 24 GB 
Ekran 8,8 inç LCD
Çözünürlük 3.040 x 1.904 piksel
Yenileme hızı 165Hz
Anlık dokunmatik örnekleme 2.640Hz
Çoklu dokunmatik örnekleme 480Hz
 Arka Kamera  50 MP
 Ön Kamera  8 MP
Batarya 9.000 mAh
Hızlı şarj 68W

Legion Y700 Gen 5'in Ekranı Nasıl?

Tablet, 165Hz yenileme hızına sahip LCD ekran kullanıyor. Yüksek yenileme hızı, destekleyen oyunlarda hareketlerin daha akıcı görünmesini sağlıyor. 2.640Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı da ekrana yapılan dokunuşların algılanma sıklığını belirliyor. Bu, özellikle hızlı tepki gerektiren oyunlarda önem taşıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Oyun Performansı İçin Yeterli mi?

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact ortalama 60 FPS, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile ve en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla bu işlemci, mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Lenovo Legion Y700 Where Winds Meet Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Lenovo'nun pek çok tablet modeli satılıyor ancak Lenovo Legion Y700 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Where Winds Meet sürümünün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Özel sürümün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Redmi Note 18 Pro Max Geliyor! Bataryası Ortaya Çıktı
MOBİL

Redmi Note 18 Pro Max Geliyor! Bataryası Ortaya Çıktı

Redmi Note 18 Pro Max'in batarya kapasitesi ortaya çıktı. Peki, Xiaomi'nin yeni telefonu neler sunacak? İşte telefona dair merak edilen detaylar!

Editörün Yorumu

Where Winds Meet sürümünün tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk ve desenler, tabletin çok şık bir görünüme kavuşmasını sağlamış. Tablet yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda güçlü donanımıyla da dikkatimi çekti. Cihazın güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabildiğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek kapasiteli batarya da önemli bir avantaj çünkü uzun pil ömrü elde edilmesini sağlıyor.

Tamindir'i Google'da takip et Tamindir'i Google'da takip et
Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: https://www.notebookcheck.net/Lenovo-unveils-custom-edition-of-its-flagship-compact-gaming-tablet.1448788.0.html

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER