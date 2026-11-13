24 GB RAM'li Oyun Tabletinin Özel Sürümü Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Lenovo, Legion Y700 Gen 5'in Where Winds Meet isimli özel sürümünü tanıtmaya hazırlanıyor. Paylaşılan görsele göre özel sürüm çok şık bir tasarıma sahip olacak. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Tablet ayrıca 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine sahip.

Where Winds Meet Sürümünün Tasarımı Nasıl?

Arka yüzeyde altın renkli Legion logosu ve Where Winds Meet logosu bulunuyor. Beyaz zemin üzerinde yaprak motifleri ve yelpaze detayları yer alıyor. Arka yüzeyde ayrıca dikdörtgen şeklinde bir modül mevcut. Bu modülün üzerinde kamera bulunuyor. Özel sürümün fiyat etiketi ve satış tarihi henüz belli değil.

Lenovo Legion Y700 Gen 5'in Özellikleri Neler?

Özellik Lenovo Legion Y700 Gen 5 İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB / 16 GB / 24 GB Ekran 8,8 inç LCD Çözünürlük 3.040 x 1.904 piksel Yenileme hızı 165Hz Anlık dokunmatik örnekleme 2.640Hz Çoklu dokunmatik örnekleme 480Hz Arka Kamera 50 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 9.000 mAh Hızlı şarj 68W

Legion Y700 Gen 5'in Ekranı Nasıl?

Tablet, 165Hz yenileme hızına sahip LCD ekran kullanıyor. Yüksek yenileme hızı, destekleyen oyunlarda hareketlerin daha akıcı görünmesini sağlıyor. 2.640Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı da ekrana yapılan dokunuşların algılanma sıklığını belirliyor. Bu, özellikle hızlı tepki gerektiren oyunlarda önem taşıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Oyun Performansı İçin Yeterli mi?

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact ortalama 60 FPS, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile ve en popüler MOBA oyunlarından biri olan Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Dolayısıyla bu işlemci, mobil oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor.

Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Lenovo Legion Y700 Where Winds Meet Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Lenovo'nun pek çok tablet modeli satılıyor ancak Lenovo Legion Y700 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Where Winds Meet sürümünün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Özel sürümün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Where Winds Meet sürümünün tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk ve desenler, tabletin çok şık bir görünüme kavuşmasını sağlamış. Tablet yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda güçlü donanımıyla da dikkatimi çekti. Cihazın güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabildiğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek kapasiteli batarya da önemli bir avantaj çünkü uzun pil ömrü elde edilmesini sağlıyor.