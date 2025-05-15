Huawei Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, bugün Berlin'de düzenlediği etkinlikte Watch 5 ve FreeBuds 6'ya ek olarak uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken iki yeni akıllı saat tanıttı. Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro olarak adlandırılan bu modeller, hem sporcuların hem de günlük kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor. İşte Huawei Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro özellikleri ve Türkiye fiyatları!

Huawei Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro Özellikleri

Huawei Watch Fit 4, 9.3 mm kalınlığı ve hafifliğiyle oldukça konforlu. 1.82 inçlik AMOLED ekranı, net görüntü sunuyor. Özelleştirilebilir saat yüzleri ve günlük yaşam asistanı özellikleriyle hayatınızı kolaylaştırırken, iOS ve Android uyumluluğu sayesinde her kullanıcıya hitap ediyor. Bluetooth 5.2 bağlantısı ve 10 güne kadar dayanan pil ömrü de cabası. 100'den fazla antrenman programı ve hassas konumlandırma sistemi (GPS, GLONASS, Galileo) ile spor yaparken de yanınızda.

Huawei Watch Fit 4 Pro ise bir adım öteye giderek titanyum alaşımlı çerçevesi, safir camı ve lüks bir görünüm sunuyor. Deri veya kauçuk kordon seçenekleri de stilinizi yansıtmanıza olanak tanıyor. Yenilenen sensör sistemi özellikle su altı aktivitelerinde ve açık hava sporlarında daha doğru veriler sunuyor.

Profesyonel patika koşuları, 40 metreye kadar dalış yapabilme, golf gibi spesifik spor modları ile hem amatör hem de profesyonel sporcuların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Gelişmiş hava basıncı sensörü sayesinde irtifa değişimleri ve hava koşulları daha hassas bir şekilde takip edilebiliyor.

Huawei Watch Fit 4 ve Watch Fit 4 Pro, Türkiye Fiyatı