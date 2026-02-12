21 Gün Pil Ömrü Sunan Bu Akıllı Saat, Hayat Kurtaran Özellik Aldı

Huawei, ilk piyasaya sürülmesinden bu yana geniş özellik yelpazesi ile oldukça büyük bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına karşılık veren akıllı saati GT 6 Pro'ya önemli bir sağlık özelliği getirdi. Henüz tüm ülkelerdeki kullanıcıların erişimine açılmayan bu özellik ile diyabet riskini takip edilerek kullanıcının olası felaketlere karşı dikkatli olmasının sağlanması amaçlanıyor.

Huawei Watch GT 6 Pro, Diyabet Riski Tespit Edebiliyor

Huawei tarafından GT 6 Pro kullanıcılarına sunulan yeni özellik, diyabet riskini tespit etmek için doğrudan kan şekeri ölçümü yapmayacak. Bunun yerine vücuttan gelen sinyalleri izleyecek. Kalp atış hızını takip eden sensörlerden gelen veriler ile kan damarlarındaki sinyal değişimleri yakından takip edilecek.

Diyabet hastası bireylerin kalp krizi riskinin normalden çok daha yüksek olduğu belirtiliyor. Bu nedenle hayat kurtarma potansiyeli dahi olan bu özellik tamamen arka planda sessiz bir şekilde çalışacak. Kullanıcının herhangi bir işlem başlatmasına gerek olmayacak ancak cihazın doğru sonuç verebilmesi için 3 ila 14 gün boyunca düzenli olarak takılması gerekiyor. Bu, özelliğin yeterli miktarda veri toplaması için şart olacak.

Diyabet riskiniz eğer orta ya da yüksek çıkarsa bir uzmanla görüşmeniz konusunda uyarılacaksınız. Böylece çok geç olmadan harekete geçebilecek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabileceksiniz. Bu arada yeni özelliğin şu anda Türkiye'de kullanıma sunulmadığını belirtelim. Teknoloji devinin yeni özelliği ilerleyen aylarda Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanıma sunması bekleniyor.

Huawei Watch GT 6 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 1,47 inç

1,47 inç Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

466 x 466 piksel Piksel Yoğunluğu: 3177 PPI

3177 PPI Ağırlık: 54,7 gram (Kayış hariç)

54,7 gram (Kayış hariç) Boyut: 45,6 mm x 45,6 mm x 11,25 mm

45,6 mm x 45,6 mm x 11,25 mm Pil Ömrü: 21 güne kadar

21 güne kadar Ek Özellikler: 5 ATM su direnci ve IP69 sertifikası

Huawei Watch GT 6 Pro, 1,47 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük, 3177 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Kayış hariç 54,7 gram ağırlığa sahip olan akıllı saat, 45,6 mm x 45,6 mm x 11,25 mm boyutlarında.

Siyah, titanyum ve kahverengi renk seçenekleri ile birlikte gelen cihaz, 5 ATM su direncine ve IP69 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. NFC desteği bulunan cihaz, en fazla 21 güne kadar pil ömrü sunuyor. AOD (Her Zaman Açık Ekran) etkinleştirildiğinde ise bu süre 7 güne düşüyor.

Huawie Watch GT 6 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch GT 6 Pro şu anda 14 bin 999 TL'ye satılıyor. Üç ay taksitli seçeneğin tercih edilmesi hâlinde aylık 4 bin 999 TL şeklinde ödeme yapılabiliyor. Bu akıllı saatin yanında ayrıca siyah renk seçeneğine sahip Huawei FreeBuds SE 3 hediye ediliyor.