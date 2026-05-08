En Çok İndirilen PlayStation Oyunları: Efsane Oyun Listede!
Sony, PlayStation Store’da en çok indirilen PS5 ve PS4 oyunlarını açıkladı. Listede hepimizin yakından tanıdığı efsane yapım da üst sıralarda yer alıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Sony, PlayStation Store’da nisan ayında en çok indirilen oyunları paylaştı.
- En çok indirilen PS5 oyunları listesinin zirvesinde EA FC 26 yer alıyor. İkinci sırada Crimson Desert bulunurken, üçüncü sırada GTA 5 karşımıza çıkıyor. Listenin dördüncü sırasında ise Starfield yer alıyor.
- PS4 tarafında ise zirvede 2018'de çıkış yapan ve satış rekorları kıran Red Dead Redemption 2 bulunuyor. Listenin ikinci sırasında Gang Beasts yer alırken, üçüncü sırada A Way Out bulunuyor. Dördüncü sıradaysa EA Sports FC 26 karşımıza çıkıyor.
Sony, kısa süre önce PlayStation Store’da nisan ayında en çok indirilen oyunları paylaştı. Listeye göre 2013’te çıkış yapan GTA 5 aradan geçen 13 yıla rağmen hem PS5 hem de PS4’te en çok indirilen yapımlar arasında. İşte PlayStation Store’da nisan ayında en çok indirilen oyunlar!
Nisan Ayında En Çok Hangi PS5 Oyunları İndirildi?
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|MLB The Show 26
|EA Sports FC 26
|Pragmata
|Crimson Desert
|Crimson Desert
|Grand Theft Auto V
|NBA 2K26
|Starfield
|Starfield
|Pragmata
|Content Warning
|Minecraft
|Grand Theft Auto V
|Hades II
|MOUSE: P.I. For Hire
|Content Warning
|Minecraft
|UFC 5
|Call of Duty: Black Ops 7
|Resident Evil 4
|Saros
|NBA 2K26
|Hades II
|Mouse: P.I. For Hire
|EA Sports FC 26
|Call of Duty: Black Ops 7
|Arc Raiders
|It Takes Two
|EA Sports Madden NFL 26
|Resident Evil 2
|WWE 2K26
|The Witcher 3: Wild Hunt
|Resident Evil 4
|Saros
|Ready or Not
|Forza Horizon 5
|Invincible Vs
|No Man’s Sky
|Resident Evil Requiem
|Poppy Playtime: Chapter 1
Nisan ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunu EA FC 26 oldu. Popüler futbol simülasyonunun ardından mart ayında çıkış yapan açık dünya aksiyon-macera oyunu Crimson Desert karşımıza çıkıyor. Listenin üçüncü sırasında ise 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5 yer alıyor. Dördüncü sıradaysa açık dünya aksiyon-RPG türündeki Starfield bulunuyor.
Nisan Ayında En Çok Hangi PS4 Oyunları İndirildi?
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|Red Dead Redemption 2
|Red Dead Redemption 2
|Gang Beasts
|Gang Beasts
|Call of Duty: Black Ops III
|A Way Out
|Resident Evil 6
|EA Sports FC 26
|Resident Evil 5
|Resident Evil 6
|Call of Duty: Modern Warfare
|Resident Evil 5
|Batman: Arkham Knight
|Minecraft
|Star Wars Battlefront II
|Unravel Two
|A Way Out
|Grand Theft Auto V
|Minecraft
|STAR WARS Battlefront II
|Mortal Kombat X
|Call of Duty: Modern Warfare
|Grand Theft Auto V
|Call of Duty: Black Ops III
|Call of Duty: WWII
|Metro Exodus
|Cuphead
|theHunter: Call of the Wild
|Resident Evil
|God of War
|God of War
|Batman: Arkham Knight
|Tom Clancy’s The Division 2
|Uncharted: The Nathan Drake Collection
|theHunter: Call of the Wild
|Need for Speed Heat
|NBA 2K26
|Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
|Uncharted The Nathan Drake Collection
|Assassin’s Creed Unity
Nisan ayının en popüler PlayStation 4 oyunları listesinin zirvesinde bizleri Red Dead Redemption 2 karşılıyor. 2018'de çıkan ve satış rekorları kıran yapımın ardından çok oyunculu komedi dövüş ve parti oyunu olan Gang Beasts geliyor. Üçüncü sırada ise iki kişiyle oynanabilen hapisten kaçma konseptine sahip A Way Out bulunuyor.
Nisan Ayında PS4 ve PS5'te En Çok İndirilen Ücretsiz Oyunlar
|US/Canada
|EU
|Roblox
|Roblox
|Fortnite
|Fortnite
|Rocket League
|Rocket League
|Call of Duty: Warzone
|Call of Duty: Warzone
|NTE: Neverness to Everness
|NTE: Neverness to Everness
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Free Access
|eFootball
|Apex Legends
|The Seven Deadly Sins: Origin
|Marvel Rivals
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Free Access
|The Seven Deadly Sins: Origin
|Asphalt Legends
|Fall Guys
|Fall Guys
Geçtiğimiz ay en çok indirilen ücretsiz oyunlar listesinin zirvesinde Roblox yer alıyor. İkinci sırada Fortnite bulunurken, üçüncü sırada ise arabalarla futbol oynama deneyimi sunan Rocket League karşımıza çıkıyor. Call of Duty: Warzone ise dördüncü sıradan kendisine yer buldu.
Editörün Yorumu
PlayStation Store’un nisan ayı sıralamasına baktığımda beni çok fazla şaşırtan bir yapım olmadı. Örneğin PS5 tarafında en çok indirilen EA FC 26 ne kadar eleştirilse de rakiplerine kıyasla daha iyi bir futbol deneyimi sunduğu için popülaritesini sürdürüyor. Bununla birlikte Crimson Desert ise son dönemde en çok konuşulan yapımlardan biri. GTA 5’i ise zaten ayrıca konuşmaya gerek yok. Özellikle yapımın çevrim içi modu yıllardır Rockstar’a devasa gelirler kazandırmayı sürdürüyor.