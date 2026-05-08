En Çok İndirilen PlayStation Oyunları: Efsane Oyun Listede!

Sony, PlayStation Store’da en çok indirilen PS5 ve PS4 oyunlarını açıkladı. Listede hepimizin yakından tanıdığı efsane yapım da üst sıralarda yer alıyor.

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış
· 4 dk okuma
Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

⚡ Önemli Bilgiler

  • Sony, PlayStation Store’da nisan ayında en çok indirilen oyunları paylaştı.
  • En çok indirilen PS5 oyunları listesinin zirvesinde EA FC 26 yer alıyor. İkinci sırada Crimson Desert bulunurken, üçüncü sırada GTA 5 karşımıza çıkıyor. Listenin dördüncü sırasında ise Starfield yer alıyor.
  • PS4 tarafında ise zirvede 2018'de çıkış yapan ve satış rekorları kıran Red Dead Redemption 2 bulunuyor. Listenin ikinci sırasında Gang Beasts yer alırken, üçüncü sırada A Way Out bulunuyor. Dördüncü sıradaysa EA Sports FC 26 karşımıza çıkıyor.

Sony, kısa süre önce PlayStation Store’da nisan ayında en çok indirilen oyunları paylaştı. Listeye göre 2013’te çıkış yapan GTA 5 aradan geçen 13 yıla rağmen hem PS5 hem de PS4’te en çok indirilen yapımlar arasında. İşte PlayStation Store’da nisan ayında en çok indirilen oyunlar!

Nisan Ayında En Çok Hangi PS5 Oyunları İndirildi?

ABD ve Kanada  Avrupa
MLB The Show 26 EA Sports FC 26
Pragmata Crimson Desert
Crimson Desert Grand Theft Auto V
NBA 2K26 Starfield
Starfield Pragmata
Content Warning Minecraft
Grand Theft Auto V Hades II
MOUSE: P.I. For Hire Content Warning
Minecraft UFC 5
Call of Duty: Black Ops 7 Resident Evil 4
Saros NBA 2K26
Hades II Mouse: P.I. For Hire
EA Sports FC 26 Call of Duty: Black Ops 7
Arc Raiders It Takes Two
EA Sports Madden NFL 26 Resident Evil 2
WWE 2K26 The Witcher 3: Wild Hunt
Resident Evil 4 Saros
Ready or Not Forza Horizon 5
Invincible Vs No Man’s Sky
Resident Evil Requiem Poppy Playtime: Chapter 1

Nisan ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunu EA FC 26 oldu. Popüler futbol simülasyonunun ardından mart ayında çıkış yapan açık dünya aksiyon-macera oyunu Crimson Desert karşımıza çıkıyor. Listenin üçüncü sırasında ise 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5 yer alıyor. Dördüncü sıradaysa açık dünya aksiyon-RPG türündeki Starfield bulunuyor.

Nisan Ayında En Çok Hangi PS4 Oyunları İndirildi? 

ABD ve Kanada Avrupa
Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2
Gang Beasts Gang Beasts
Call of Duty: Black Ops III A Way Out
Resident Evil 6 EA Sports FC 26
Resident Evil 5 Resident Evil 6
Call of Duty: Modern Warfare Resident Evil 5
Batman: Arkham Knight Minecraft
Star Wars Battlefront II Unravel Two
A Way Out Grand Theft Auto V
Minecraft STAR WARS Battlefront II
Mortal Kombat X Call of Duty: Modern Warfare
Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops III
Call of Duty: WWII Metro Exodus
Cuphead theHunter: Call of the Wild
Resident Evil God of War
God of War Batman: Arkham Knight
Tom Clancy’s The Division 2 Uncharted: The Nathan Drake Collection
theHunter: Call of the Wild Need for Speed Heat
NBA 2K26 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered
Uncharted The Nathan Drake Collection Assassin’s Creed Unity

Nisan ayının en popüler PlayStation 4 oyunları listesinin zirvesinde bizleri Red Dead Redemption 2 karşılıyor. 2018'de çıkan ve satış rekorları kıran yapımın ardından çok oyunculu komedi dövüş ve parti oyunu olan Gang Beasts geliyor. Üçüncü sırada ise iki kişiyle oynanabilen hapisten kaçma konseptine sahip A Way Out bulunuyor.

 Nisan Ayında PS4 ve PS5'te En Çok İndirilen Ücretsiz Oyunlar

US/Canada EU
Roblox Roblox
Fortnite Fortnite
Rocket League Rocket League
Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone
NTE: Neverness to Everness NTE: Neverness to Everness
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Free Access eFootball
Apex Legends The Seven Deadly Sins: Origin
Marvel Rivals Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Free Access
The Seven Deadly Sins: Origin Asphalt Legends
Fall Guys Fall Guys

Geçtiğimiz ay en çok indirilen ücretsiz oyunlar listesinin zirvesinde Roblox yer alıyor. İkinci sırada Fortnite bulunurken, üçüncü sırada ise arabalarla futbol oynama deneyimi sunan Rocket League karşımıza çıkıyor. Call of Duty: Warzone ise dördüncü sıradan kendisine yer buldu.

Sony, PlayStation 6 İçin Oyun Geliştiriyor! İlk Detaylar Ortaya Çıktı
OYUN

Sony, PlayStation 6 İçin Oyun Geliştiriyor! İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Sony'nin yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. PlayStation 6 için geliştirilen bu yapım, korku ve hayatta kalma türüne sahip olacak.

Editörün Yorumu

PlayStation Store’un nisan ayı sıralamasına baktığımda beni çok fazla şaşırtan bir yapım olmadı. Örneğin PS5 tarafında en çok indirilen EA FC 26 ne kadar eleştirilse de rakiplerine kıyasla daha iyi bir futbol deneyimi sunduğu için popülaritesini sürdürüyor. Bununla birlikte Crimson Desert ise son dönemde en çok konuşulan yapımlardan biri. GTA 5’i ise zaten ayrıca konuşmaya gerek yok. Özellikle yapımın çevrim içi modu yıllardır Rockstar’a devasa gelirler kazandırmayı sürdürüyor.

Tamindir'i Google'da takip et Tamindir'i Google'da takip et
Tunahan Karakış

Teknoloji Editörü

Teknolojiye olan tutkusu henüz 6 yaşındayken 32 MB RAM'e sahip ilk bilgisayarına sahip olduğunda keşfeden Tunahan, o günden bu yana teknoloji dünyasının içinde yer alıyor. Akıllı telefonlar, Android ekosistemi ve donanım teknolojileri konularında uzmanlaşan Tunahan, geniş bir yelpazede içerik üretiyor.

Kaynak: https://blog.playstation.com/2026/05/06/playstation-store-april-2026s-top-downloads/

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER