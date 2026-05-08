En Çok İndirilen PlayStation Oyunları: Efsane Oyun Listede!

Sony, kısa süre önce PlayStation Store’da nisan ayında en çok indirilen oyunları paylaştı. Listeye göre 2013’te çıkış yapan GTA 5 aradan geçen 13 yıla rağmen hem PS5 hem de PS4’te en çok indirilen yapımlar arasında. İşte PlayStation Store’da nisan ayında en çok indirilen oyunlar!

Nisan Ayında En Çok Hangi PS5 Oyunları İndirildi?

ABD ve Kanada Avrupa MLB The Show 26 EA Sports FC 26 Pragmata Crimson Desert Crimson Desert Grand Theft Auto V NBA 2K26 Starfield Starfield Pragmata Content Warning Minecraft Grand Theft Auto V Hades II MOUSE: P.I. For Hire Content Warning Minecraft UFC 5 Call of Duty: Black Ops 7 Resident Evil 4 Saros NBA 2K26 Hades II Mouse: P.I. For Hire EA Sports FC 26 Call of Duty: Black Ops 7 Arc Raiders It Takes Two EA Sports Madden NFL 26 Resident Evil 2 WWE 2K26 The Witcher 3: Wild Hunt Resident Evil 4 Saros Ready or Not Forza Horizon 5 Invincible Vs No Man’s Sky Resident Evil Requiem Poppy Playtime: Chapter 1

Nisan ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunu EA FC 26 oldu. Popüler futbol simülasyonunun ardından mart ayında çıkış yapan açık dünya aksiyon-macera oyunu Crimson Desert karşımıza çıkıyor. Listenin üçüncü sırasında ise 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5 yer alıyor. Dördüncü sıradaysa açık dünya aksiyon-RPG türündeki Starfield bulunuyor.

Nisan Ayında En Çok Hangi PS4 Oyunları İndirildi?

ABD ve Kanada Avrupa Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Gang Beasts Gang Beasts Call of Duty: Black Ops III A Way Out Resident Evil 6 EA Sports FC 26 Resident Evil 5 Resident Evil 6 Call of Duty: Modern Warfare Resident Evil 5 Batman: Arkham Knight Minecraft Star Wars Battlefront II Unravel Two A Way Out Grand Theft Auto V Minecraft STAR WARS Battlefront II Mortal Kombat X Call of Duty: Modern Warfare Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops III Call of Duty: WWII Metro Exodus Cuphead theHunter: Call of the Wild Resident Evil God of War God of War Batman: Arkham Knight Tom Clancy’s The Division 2 Uncharted: The Nathan Drake Collection theHunter: Call of the Wild Need for Speed Heat NBA 2K26 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Uncharted The Nathan Drake Collection Assassin’s Creed Unity

Nisan ayının en popüler PlayStation 4 oyunları listesinin zirvesinde bizleri Red Dead Redemption 2 karşılıyor. 2018'de çıkan ve satış rekorları kıran yapımın ardından çok oyunculu komedi dövüş ve parti oyunu olan Gang Beasts geliyor. Üçüncü sırada ise iki kişiyle oynanabilen hapisten kaçma konseptine sahip A Way Out bulunuyor.

Nisan Ayında PS4 ve PS5'te En Çok İndirilen Ücretsiz Oyunlar

US/Canada EU Roblox Roblox Fortnite Fortnite Rocket League Rocket League Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone NTE: Neverness to Everness NTE: Neverness to Everness Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Free Access eFootball Apex Legends The Seven Deadly Sins: Origin Marvel Rivals Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Free Access The Seven Deadly Sins: Origin Asphalt Legends Fall Guys Fall Guys

Geçtiğimiz ay en çok indirilen ücretsiz oyunlar listesinin zirvesinde Roblox yer alıyor. İkinci sırada Fortnite bulunurken, üçüncü sırada ise arabalarla futbol oynama deneyimi sunan Rocket League karşımıza çıkıyor. Call of Duty: Warzone ise dördüncü sıradan kendisine yer buldu.

Editörün Yorumu

PlayStation Store’un nisan ayı sıralamasına baktığımda beni çok fazla şaşırtan bir yapım olmadı. Örneğin PS5 tarafında en çok indirilen EA FC 26 ne kadar eleştirilse de rakiplerine kıyasla daha iyi bir futbol deneyimi sunduğu için popülaritesini sürdürüyor. Bununla birlikte Crimson Desert ise son dönemde en çok konuşulan yapımlardan biri. GTA 5’i ise zaten ayrıca konuşmaya gerek yok. Özellikle yapımın çevrim içi modu yıllardır Rockstar’a devasa gelirler kazandırmayı sürdürüyor.