Huawei, Kameralı Akıllı Saat Tanıttı! Suya Dayanıklı

Huawei, yeni akıllı saati Watch Kids X1 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri de açıklığa kavuştu. Çocuklara yönelik geliştirilen bu model, bir kamera ile birlikte geliyor. Kullanıcı istediğinde bir kameradan farksız hâle gelmesine yardımcı olan çıkarılabilir yapısı bulunuyor.

Huawei Watch Kids X1 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.82 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 408 x 480 piksel

Kasa Yapısı: Çıkarılıp özel kamera kılıfı ile kullanım

Ön Kamera: 5 MP

Arka Kamera: 13 MP

Depolama: 64 GB

RAM: 2 GB

Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikası

Güvenlik: Acil durum için yardım çağrısı

Ağırlık: 72 gram

Sağlık Özellikleri: Kalp atış hızı takibi, duygusal durum izleme

Huawei Watch Kids X1 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Watch Kids X1 Pro, 1,82 inç ekran büyüklüğüne sahip ve AMOLED ekran üzerinde 408 x 480 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazın ekranı bildirimlere göz atma gibi amaçlar için uygun bir boyuta sahip görünüyor. AMOLED ekran ise derin siyahlar ve canlı renkler elde etmeye yardımcı olarak avantajını gösterecektir. Öte yandan çözünürlük de yazıların net şekilde görülmesini mümkün kılacaktır. Bu arada Nisan ayında tanıtılan Huawei Watch Buds 2'nin 1,5 inçlik OLED ekrana sahip olduğunu hatırlatalım.

Huawei Watch Kids X1 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Her iki kameranın da akıllı saat için yeterli seviyede olduğunu söylemek mümkün. Özellikle iyi aydınlatma koşullarında oldukça iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilir.

Huawei Watch Kids X1 Pro'nun Depolama Alanı Ne Kadar?

Akıllı saat, 64 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Bunun bir akıllı saat için epey yüksek kapasite olduğunu belirtmek gerek. Bu depolama alanı, 5.000'den fazla fotoğraf depolamayı mümkün kılıyor. Bu da kullanıcılar açısından çok ciddi bir avantaj anlamına geliyor.

Huawei Watch Kids X1 Pro'nun Acil Durum Özelliği Nedir?

Akıllı saatin yan tarafında acil durumlar için bir düğme mevcut. Buna beş kez basılması hâlinde mesaj gönderilerek yardım çağrısında bulunulabiliyor ya da arama yapılabiliyor. Özellikle düşme ve benzeri durumlarda hareket edilemeyecek bir hâle gelinirse birilerinin gelmesi için bu özellikten faydalanılabilir.

Huawei Watch Kids X1 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch Kids X1 Pro için 349 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 18 bin 608 TL'ye denk geliyor. Siyah ve mor renk seçenekleri ile sunulan bu akıllı saatin Türkiye'ye getirilmesi durumunda fiyatı vergilerle beraber 21 bin TL civarında olabilir. Tabii, markanın yerel fiyatlandırma uygulama ihtimali olduğunu da unutmamak gerek. Bu durumda cihaz daha uygun bir fiyata satılacaktır.

Huawei Watch Kids X1 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch Kids X1 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili henüz resmî açıklamada bulunulmadı fakat daha önce Huawei Watch Kids 4 Pro'nun Türkiye'de satıldığını göz önünde bulundurursak X1 Pro'nun da bir süre sonra Türkiye'de satışa sunulabileceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Huawei'in akıllı saat pazarında giderek çok daha etkili hâle gelen bir marka olduğunu düşünüyorum. Bu, sadece belirli pazarlarda değil, dünya genelinde geçerli. En önemli sebebi ise kullanıcılara çok geniş bir özellik yelpazesi sunmaya odaklanması. Bu akıllı saatten de görülebileceği üzere cihazın oldukça işlevsel özellikleri bulunuyor. Kamera başta olmak üzere birçok özelliği sayesinde yaygın olarak kullanılacaktır.