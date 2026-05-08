Tablet Pazarının Lideri Belli Oldu! Apple Fark Attı
2026'nın birinci çeyreğinde en çok satan tablet üreticileri belli oldu. Peki zirvede hangi marka yer aldı? İşte pazar payıyla öne çıkan üreticiler...
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple, 14 milyon 837 bin tablet sevkiyatı ve yüzde 40,1 pazar payıyla 2026'nın ilk çeyreğinde tablet pazarının lideri oldu.
- Samsung 5 milyon 796 bin sevkiyatla ikinci, Huawei ise 3 milyon 242 bin sevkiyatla üçüncü sırada yer aldı.
- Lenovo ve Xiaomi ilk 5'e girerken Oppo, vivo, TCL ve Acer gibi markalar "Diğerleri" kategorisinde toplandı.
Teknoloji pazar araştırma şirketi Omdia, 2026'nın birinci çeyreğinde en çok satan tablet üreticilerini açıkladı. En büyük markaların kaç adet tablet sattığını ve pazar paylarını ortaya koyan veriler, sektördeki rekabetin ne kadar kızıştığını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte en çok satan tablet üreticileri...
2026'nın Birinci Çeyreğinde En Çok Satan Tablet Markaları Hangileri?
|Sıra
|Marka
|Sevkiyat (2026 Q1)
|Pazar Payı (2026 Q1)
|1
|Apple
|14 milyon 837 bin
|%40,1
|2
|Samsung
|5 milyon 796 bin
|%15,7
|3
|Huawei
|3 milyon 242 bin
|%8,8
|4
|Lenovo
|3 milyon 45 bin
|%8,2
|5
|Xiaomi
|2 milyon 653 bin
|%7,2
|6
|Diğerleri
|7 milyon 447 bin
|%20,1
|Toplam
|37 milyon 20 bin
|%100
Omdia verilerine göre yılın ilk üç ayında dünya genelinde en çok tablet sevkiyatı gerçekleştiren üretici Apple oldu. ABD merkezli teknoloji devi, 14 milyon 837 bin adet tablet sevkiyatı yaparak pazarın yüzde 40,1'ini eline almayı başardı.
Şirketin elde ettiği bu başarıda özellikle daha düşük fiyatlı olan iPad Air modelinin önemli rol oynadığı belirtiliyor. iPad Air'in Türkiye'de 37 bin 999 TL fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim. Dolayısıyla diğer iPad modellerine kıyasla daha uygun fiyatlı olsa da ülkemizde hâlâ bütçe dostu bir tablet olmaktan oldukça uzak.
Güney Koreli Samsung ise 5 milyon 796 bin adet tablet sevkiyatıyla ikinci sırada yer aldı. Apple ile arasında oldukça büyük fark bulunan şirket, pazarın yüzde 15,7'sini kontrol etmeyi başardı. Firma özellikle üst segmentte konumlanan Galaxy Tab S serisi ve daha uygun fiyatlı Galaxy Tab A modelleriyle dikkat çekiyor.
Huawei ise 2026'nın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 3 milyon 242 bin adet tablet sevkiyatıyla üçüncü sırada yer aldı. Pazarın yüzde 8,8'ini elinde tutmayı başaran Çinli teknoloji devi, özellikle ana vatanındaki güçlü konumu ve MatePad serisinin yüksek satış performansı sayesinde sıralamaya girdi. Üstelik şirketin bunu yıllardır süren ABD yaptırımlarına rağmen başardığını da söyleyelim.
Bu arada Lenovo, 3 milyon 45 bin adet tablet sevkiyatı ve yüzde 8,2 pazar payıyla dördüncü sırada yer aldı. Xiaomi ise 2 milyon 653 bin adet sevkiyat ve yüzde 7,2 pazar payıyla beşinci oldu. Oppo, vivo, TCL ve Acer gibi üreticiler de "Diğerleri" kategorisi altında toplandı. Söz konusu kategorinin toplam sevkiyatı ise 7 milyon 447 bin olarak belirtildi. Bu, pazarın yüzde 20,1'ine denk geliyor.
Editörün Yorumu
Apple'ın tablet pazarındaki liderliği artık şaşırtıcı olmaktan çıktı çünkü şirket, güçlü ekosistemi ve uzun yazılım desteği sayesinde rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. Ki firma, pazarın resmen neredeyse yarısını elinde tutuyor. Yılın ikinci çeyreğinde bu pazar paylarının nasıl değişeceğini ise hep birlikte göreceğiz.