vivo'nun 144Hz AMOLED Ekranlı Telefonu Yolda! 200 MP Kameraya Sahip

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X500 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefon IMEI veri tabanında görüldü. Cihaz yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefonda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

vivo X500 Pro Neden IMEI Veri Tabanında Görüldü?

Android 16 tabanlı OriginOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen vivo X500 Pro, IMEI veri tabanında görüldü. IMEI kaydı, mobil cihazların lansmandan önce operatörler tarafından tanınabilmesi için yapılan işlemdir. Genellikle telefonlar IMEI veri tabanında ortaya çıktıktan sonra üç ile altı ay arasında tanıtılıyor. Yani X500 Pro'nun tüm özellikleri ve fiyat yakında belli olacak.

vivo X500 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 9600 Pro

Dimensity 9600 Pro Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 16

vivo X500 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonunda Dimensity 9600 Pro işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. vivo X300 Pro'da Dimesnity 9500 tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada Dimensity 9600 Pro, MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

vivo X500 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

X500 Pro'nun ekranı 6,85 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan vivo X300 Pro'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık mevcut.

X300 Pro'nun ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonad 4500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

vivo X500 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Bu arada periskop telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu arada X300 Pro'da 50 megapiksel ana kamera, 200 megapiksel periskop telefoto kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

vivo X500 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

X500 Pro'nun 2026 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X300 Pro, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Y600 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo X500 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 99 bin 999 TL'ye satılıyor. X500 Pro'nun önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 110 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo X500 Pro'nun en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. AMOLED'in telefon kullanımını çok keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. Ayrıca yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Cihazın ayrıca çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini söyleyebilirim.