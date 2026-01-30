1 Dakikada Sağlık Özeti Sunan Akıllı Saat Türkiye'ye Geliyor

Huawei'in sağlık özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan akıllı saati Watch Ultimate 2, Türkiye'ye geliyor. Siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan cihaz, suya dayanıklılığı başta olmak üzere pek çok özelliği ile çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek gibi görünüyor.

Huawei Watch Ultimate 2 Özellikleri

Huawei Watch Ultimate 2'nin siyah versiyonu, 48,5 mm x 48,5 mm x 12,9 mm; mavi versiyonu, 47,8 mm x 47,8 mm x 12,9 mm boyutlarında. Kayış hariç 80,5 gram ağırlığa sahip olduğu belirtilen akıllı saatte 1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip LTPO 2.0 AMOLED ekran bulunuyor. 466 x 466 piksel çözünürlük, 310 PPI piksel yoğunluğu ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Kablosuz şarj teknolojisini destekleyecek olan cihaz, IP68 ve IP69 sertifikasına ve 20 ATM su direncine sahip. NFC desteği sunan cihaz, hoparlör ve mikrofon içeriyor. Golf modunda 24 saat, keşif modunda 40 saat kullanılabilen cihaz, hafif kullanımda 11 gün, standart kullanımda 6 gün, her zaman açık ekran (AOD) modunda ise 4 güne kadar pil ömrü sağlıyor.

Sonar tabanlı su altı iletişimi sunan cihaz, 30 metre mesafeye kadar veri iletim imkânı tanıyor. Su altı mesajlaşmayı denemek için karada test yapabiliyor, hazır metin ve emojilerle iletişim sürecini kolaylaştırabiliyorsunuz. Tüplü, serbest, teknik ve hobi amaçlı dalışlar da dahil olmak üzere pek çok dalış modları ile ayarları istediğiniz gibi özelleştirmenizi mümkün kılıyor.

Cihaz, kandaki oksijen seviyesi, uyku düzeni, EKG analizi, stres seviyesi ve daha pek çok sağlık verilerini analiz ederek sonuçlarını size gösteriyor. Akıllı saat, X-TAP sayesinde sağlık takibini de oldukça kolaylaştırıyor. Öyle ki X-TAP'e üç saniye basılı tutarak sağlık özetini açabiliyorsunuz. Yalnızca 60 saniye gibi kısa bir süre içinde temel sağlık ölçümlerini içeren kapsamlı bir rapor sunuyor