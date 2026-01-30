Bu Cihaz Hem Akıllı Saat Hem Yüzük Olarak Kullanılabiliyor

Rogbid, yeni ikisi bir arada ürününü tanıttı. Hem akıllı yüzük hem akıllı saat olarak kullanılan Fusion isimli cihaz, kullanıcıların karşısına alışagelmişin dışında bir seçenek olarak çıkıyor. Bu cihaz, saat ile yüzük arasında ikilemde kalanları içinde bulundukları karmaşadan kurtarıyor.

Rogbid Fusion Özellikleri

Ekran Boyutu : 0,49 inç

: 0,49 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Sertifikasyon : 5 ATM Su Direnci

: 5 ATM Su Direnci Boyutlar : 20,6 x 21 x 8,2 mm

: 20,6 x 21 x 8,2 mm Ağırlık : 14 gramdan biraz fazla

: 14 gramdan biraz fazla Pil Ömrü : Standart kullanımda 5 güne kadar

: Standart kullanımda 5 güne kadar Bağlantı : Bluetooth (Android ve iOS uyumlu)

: Bluetooth (Android ve iOS uyumlu) Renk Seçenekleri : Siyah, Gümüş, Altın

: Siyah, Gümüş, Altın Sağlık Takibi : Kalp atış hızı, SpO2, Uyku takibi, Adım sayar

: Kalp atış hızı, SpO2, Uyku takibi, Adım sayar Spor Modları: 100'den fazla mod desteği

Rogbid Fusion, akıllı saatlerden çok daha küçük, akıllı yüzüklerden ise biraz daha büyük. Her iki cihazı da yansıtacak şekilde tasarlanan bu cihaz, sadece 20,6 x 21 x 8,2 mm boyutlarında. Ayrıca 14 gramdan biraz fazla ağırlığa sahip. Bir akıllı saatten çok kalın bir yüzüğe benziyor.

Kutusuyla birlikte gelen kayışla yüzük gibi kullanılabiliyor ancak yüzük kullanmayı sevmiyorsanız Rogbid, bunu bileğinizde tıpkı bir saat gibi kullanmanıza olanak tanıyan kayış da sunuyor. Cihaz, metal çerçeve ile birlikte geliyor. 5 ATM su direnci sayesinde su teması olduğunda endişelenmenize gerek bırakmıyor.

Cihaz, 0,49 inçlik bir OLED ekranla beraber geliyor. Biraz küçük bulabilirsiniz ancak temel bilgileri göstermesi için gayet yeterli görünüyor. Adım sayısı, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve hatta uyku düzeninize dair kritik öneme sahip verileri doğrudan cihaz üzerinden kontrol etmeniz mümkün.

Daha kapsamlı bilgilere ihtiyaç duyduğunuzda uygulamasını da kullanabileceğiniz bu akıllı saat (kullanım amacınıza göre akıllı yüzük de denebilir), 100'den fazla spor modunu destekliyor ancak gerçek zamanlı takip özellikleri sadece kalp atış hızı ve adım sayısı gibi temel verilerle sınırlı kalıyor. Bluetooth üzerinden Android ya da iOS cihazlara bağlayabiliyorsunuz.

Rogbid Fusion Fiyatı

Rogbid Fusion için 49.99 dolar (2 bin 174 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, siyah, gümüş ve altın renk seçenekleri ile geliyor. Bu akıllı saatin standart kullanımda beş güne kadar pil ömrü sunduğu belirtiliyor fakat gerçek zamanlı sağlık takibi özelliklerini ne sıklıkla kullandığınıza bağlı olarak gerçekteki pil ömrünün değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.