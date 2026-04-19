Elmas Kaplamalı Akıllı Saat Geliyor! Watch Ultimate Design Diamond Edition Tanıtıldı

Akıllı saat pazarının önde gelen firmalarından Huawei, premium segmentteki iddialı modelleri arasına yeni bir üye daha eklemeye hazırlanıyor. Marka özellikle kadın kullanıcılarına hitap eden Watch Ultimate Design Diamond Edition modelini tanıttı. Tamamen elmas detaylarla donatılan cihazın, firmanın daha önce satışa sunduğu ve maskülen formdaki Royal Edition modeline bir alternatif olması bekleniyor.

Elmas Kaplamalı Watch UItimate Design'ın Tasarımı Nasıl?

Watch Ultimate Design Diamond Edition'ın tasarım tarafında en dikkat çekici yanı, baştan aşağı gerçek elmaslarla bezenmiş olması. Cihazın paylaşılan resmi tanıtım görsellerine göre, saatin kadranında 12, 3, 6 ve 9 yönlerine özenle yerleştirilmiş elmaslar bulunuyor.

Cihazdaki bu özelik işlik sadece kadranla sınırlı değil. Cihazın kordon yapısında da çok sayıda elmas kullanılmış. Ayrıca saatin metal kasası, ışığı her açıdan yansıtacak şekilde elmas kesim desenleriyle işlenerek cihaz çok daha dekoratif ve zarif bir görünüm kazanmış.

Serinin önceki versiyonu olan Royal Edition, kalın hatlara ve iki adet yuvarlak fiziksel düğmeye sahip daha maskülen bir formdaydı. Diamond Edition ise zarif bir dijital kurma kolu ve ona eşlik eden hap şeklinde tek bir tuş barındıyor.

Huawei Watch Ultimate Design Diaomon Edition'ın Özellikleri Neler?

Akıllı saatin lüks görünümünün altında ise güncel ve gelişmiş teknolojik özellikler yatıyor. Cihaz, güneş ışığı altında bile harika görünürlük sunan 1.5 inç boyutunda yüksek kaliteli LTPO AMOLED ekranla geliyor. Ayrıca saatte, akıllı telefona ihtiyaç duymadan doğrudan arama yapabileceğiniz eSIM desteği bulunuyor. Buna ek olarak, telefon görüşmelerindek ses kalitesini artırmak için cihazda, yapay zeka destekli özel bir gürültü engelleme teknolojisi kullanılıyor.

Sızıntılardan edindiğimiz diğer bilgilere göre, cihazı fiziksel oalrak dokunmadan da yönetebiliyorsunuz. Gelişmiş jest algılama sensörleri sayesinde bileğini veya parmaklarınızı hareketi ettirek çağrıları yanıtlayabilir, saatin arayüzünde gezilebilir veya telefonunuzun kamerasını kontrol edebelirsiniz.

Watch Ultimate Design Edition'ın sağlık özellikleri konusunda ise Huawe'in Health Glanca özelliği karşımıza çıkıyor. Bu özellik sayesinde cihaz, sadece bir dakika içinde kalp atışı hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres durumu dahil 10 farklı kritik sağlık verisi tek seferde ölçebiliyor.

Huawei, bu saatle spor seveleri de unutmamış. Cihazda, profesyonel dalış modlarından, doğa sporlarına uzanan 100'ün üzerinde farklı spor modları bulunuyor. Ayrıca cihaz, profesyonel dalış yapanlar için 150 metreye kadar su dayanıklılığı sunuyor.

Huawei Watch Ultimate Design Diamond Edition Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Watch Ultimate Design, 20 Nisan tarihinde Çin'de düzenlecek bir lansmanla birlikte satışa sunulacak. Cihazın Avrupa ve küresel pazara ne zaman sunulacağı hakkında şimdilik şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Huawei Watch Ultimate Design Diamond Edition Türkiye'ye Gelecek mi?

Huawei, tarafından henüz cihazın Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Serinin bir önceki versiyonu olan Royal Edition'da henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. Hem bu sebeple hem de cihazların yüksek fiyatları nedeniyle Diamond Edition'ın da Türkye'de satışa sunulacağını düşünmüyoruz.

Huawei Watch Ultimate Design Diamond Edition'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei tarafından akıllı saatin resmi fiyatına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak saatin bir önceki Royal Edition modelinin Avrupa'da 3.299 euro (yakşalık 174 bin 565 TL) fiyat etiketiyle satıldığını göz önüne alırsak, elmas işlemeli bu yeni modelin de benzer bir fiyatla satışa sunulmasını bekliyoruz.

Editörün Yorumu

Watch Ultimate Royal Edition'dan sonra Huawe'in daha çok kadınlara hitap eden bir özel versiyon saat çıkarmasını bekliyorduk. Şirket, Diamond Edition modeliyle bu beklentimeze cevap. Cihaz genel manada, standart modelini üst düzey yeteneklerini lüksle birleştiren bir akıllı saat. Tasarım noktasında ise elmaslarla donatılması, günümüz de teknoloji ve lüksün nasıl birleştiğinin güzel örneklerinden biri. Lüks ve teknolojisini birleştiği ürünleri sevenler için Watch Ultimate Design Diamond Edition'ın güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum.