Altın Kaplamalı Akıllı Saat Global Pazarda! AMOLED Ekran ve Dahası

Huawei, Watch Ultimate Design'ın altın kaplamalı versiyonunun Kasım 2025'in sonuna doğru Çin'de tanıtmasından sonra bu sürümün global pazara geleceğini de açıklamıştı. Aradan geçen kısa bir sürenin ardından "Royal Gold" olarak adlandırılan özel versiyon küresel çapta satışa sunuldu.

Altın Kaplamalı Huawei Watch Ultimate Design Global Fiyatı

Huawei Watch Ultimate Design'ın Royal Gold versiyonun global fiyatı, 3.299 euro (166 bin 257 TL) olarak belirlendi. Cihaz, Çin'de 24.999 yuan (155 bin 205 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Ayrıca gelecek hafta İngiltere'de de 2.999 euro (151 bin 165 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.

Huawei Watch Ultimate Design'ın ihtişamlı bir görünüme sahip olan Royal Gold versiyonu, mor ağırlıklı bir tasarım ile ön plana çıkıyor. Gerçek altın kullanılan bu saatin kordonu, parlaklık katması için saf altınla kaplandı. Ekranı da güçlü bir camla korunan bu model, 48.3 x 48.3 x 12.9 mm boyutlarında. Ağırlığı ise 80.9 gram.

Huawei Watch Ultimate Design Özellikleri

Huawei Watch Ultimate Design, 1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. LTPO 2.0 AMOLED ekran üzerinde 3.500 nit maksimum parlaklık sunarak kullanıcıların yoğun gün ışığı altında bile herhangi bir görme sorunu yaşamamasına olanak tanıyor. Cihaz, 150 metreye kadar suya dayanıklılığı ile dikkatleri üzerine çıkıyor. Huawei Watch Ultimate 2 gibi Sonar tabanlı su altı iletişime imkân sağlıyor.

Cihaz, eSIM desteği ile doğrudan saat üzerinden arama yapmanızı mümkün kılıyor. Ayrıca arama sırasında gürültü engelleme özeliği mevcut. Çevrede eğer rüzgâr ya da kalabalık uğultusu varsa bunları bastırarak sesinizin karşı tarafa net bir şekilde iletilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca sevdiğiniz müzikleri de doğrudan saatte depolayabiliyorsunuz.