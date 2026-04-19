Sevilen Korsan Oyunu 600 TL Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

Kısa süre önce Steam’de başlayan yeni bir etkinlik ile birlikte korsan temalı oyunlardan Sea of Thieves, dikkat çekici bir indirime girdi. Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Sea of Thieves, böylece daha uygun bir fiyatla satın alınabilir hale geldi. Peki oyunun fiyatı ne kadara düştü ve indirim ne zaman sona erecek?

Sea of Thieves Fiyatı Ne Kadara Düştü?

Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Sea of Thieves, yüzde 50 indirime girdi. 30 Nisan'a kadar sürecek bu kampanya ile birlikte oyunun fiyatı 27,99 dolardan (1.255 TL) 13,99 dolara (630 TL) düştü. Böylelikle tam olarak 625 TL daha ucuzlamış oldu.

Bu arada oyunun standart sürümüne kıyasla çok daha fazla içerik sunan Deluxe Edition ve Premium Edition paketleri de indirime girdi. Her iki sürümün fiyatı da yüzde 50 ucuzlarken, Deluxe Edition 34,99 dolardan (1.570 TL) 17,49 dolara (784 TL), Premium Edition ise 39,99 dolardan (1.793 TL) 19,99 dolara (897 TL) düştü.

Sea of Thieves Nasıl Bir Oyun?

Sea of Thieves, oyunculara tamamen özgür bir korsan deneyimi sunan açık dünya aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla birlikte bir mürettebat kurarak denizlere açılabilirsiniz.

Yapımın temelinde keşif yer alıyor. Haritadaki gizli hazineleri buluyor, düşmanlarla savaşıyor ve çeşitli görevleri tamamlıyorsunuz. Oyunun en dikkat çekici yönlerinden biri ise deniz savaşları. Kendi geminizden düşman gemilerine top atışları yapabilir, onları batırabilir ve ganimetlerini ele geçirebilirsiniz. Ayrıca fırtınalar ve deniz canavarları gibi tehlikeler de oyunu daha heyecanlı hale getiriyor.

Sea of Thieves Türkçe Desteği Var mı?

Sea of Thieves, Türkçe dil desteği sunuyor. Maalesef ki Türkçe seslendirme bulunmasa da oyunda Türkçe arayüz ve altyazı desteği yer alıyor.

Sea of Thieves Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i3 4170 @ 3.7 GHz veya AMD FX-6300 @ 3.5 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 270

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel i7 4790 @ 4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.6 GHz

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, AMD Radeon RX Vega 64 veya Intel Arc A750

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Sea of Thieves zaten Steam kütüphanemde bulunuyor. Daha önce birkaç saat oynama fırsatı bulmuştum ve gerçekten keyifli bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Korsan temalı olarak Blazing Sails’i de oynamıştım ve onu da çok beğenmiştim ancak Sea of Thieves çok daha kapsamlı bir deneyim sunuyor. Eğer korsan temalı oyunları seviyorsanız mutlaka göz atmanızı öneririm.