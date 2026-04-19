Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye’de: 175 BG Hibrit SUV Satışta!

Alfa Romeo’nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Tonale Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Hibrit motor altyapısı, dijital kokpit teknolojileri ve sürüş dinamikleriyle dikkat çeken model lansmana özel fiyatıyla satışa sunuldu. Peki yeni Alfa Romeo Tonale neler sunuyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Alfa Romeo Tonale Teknik Özellikleri Neler?

Motor: 1.5L değişken geometrili turbo benzinli + 48V hibrit destek

Toplam Güç: 175 HP

Tork: 240 Nm

Şanzıman: 7 ileri çift kavramalı otomatik (DCT)

0-100 km/s: 8.5 saniye

Maksimum Hız: 212 km/s

Ortalama Tüketim: 5.7 – 5.9 L/100 km

Yeni Alfa Romeo Tonale, Türkiye’de Speciale Hybrid versiyonuyla satışa sunuluyor ve modelin kalbinde 48V hafif hibrit sistem yer alıyor. Araçta kullanılan 1.5 litrelik değişken geometrili turbo benzinli motor elektrik motoruyla birlikte çalışarak toplamda 175 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. Bu güç ünitesi, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile destekleniyor.

Performans tarafında ise Tonale, 0’dan 100 km/s hıza 8.5 saniyede ulaşırken, maksimumda 212 km/s seviyesine çıkabiliyor. Yakıt tüketimi verilerine baktığımızda, WLTP standartlarına göre ortalama 5.7 ile 5.9 litre/100 km aralığında bir tüketim değeri sunuluyor. Bu da modelin performans ile verimlilik arasında dengeli bir karakter sergilediğini gösteriyor.

Alfa Romeo Tonale Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Alfa Romeo Tonale, Türkiye’de lansmana özel olarak 3 milyon 716 bin 700 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyat, modelin Speciale donanım seviyesine ait ve segmentine göre premium bir konumlandırmaya işaret ediyor. C-SUV segmentinde BMW X1, Mercedes GLA ve Audi Q3 gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek olan Tonale, özellikle sürüş karakteri ve tasarım diliyle ayrışmayı hedefliyor.

Editörün Yorumu

Alfa Romeo Tonale, Türkiye pazarında teknik anlamda "mantıklı hibrit + sportif karakter" kombinasyonu sunan nadir modellerden biri. 175 Hp güç değeri günlük kullanım için yeterli görünürken, asıl farkı yaratan detaylar şasi dengesi ve sürüş hissi tarafında ortaya çıkıyor. Premium C-SUV segmentinde fiyat olarak agresif değil ancak marka karakteri arayan kullanıcılar için ciddi bir alternatif. Ancak yine de 2. el pazarında marka algısı sebebiyle daha yavaş giden bir piyasaya sahip olduğunu hatırlatalım.

