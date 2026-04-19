Samsung, Galaxy S27 Serisine Yeni Bir Amiral Gemisi Dahil Ediyor

Samsung, önümüzdeki yıl tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S27 serisinde yeni bir modele yer verecek. Galaxy S27 Pro olarak isimlendirilecek bu model, Galaxy S27 Ultra’ya yakın bir performans sunacak. Son gelişmeler, cihazla ilgili bazı teknik detayları ortaya koyuyor. İşte merak edilenler!

Galaxy S27 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27 Pro ile ilgili detaylar şu an için sınırlı. Fakat güvenilir sektör kaynaklarına göre üründen neler beklememiz gerektiğini az da olsa biliyoruz. Buna göre akıllı telefonda 6,8 inç boyutlarında OLED bir ekran mevcut olacak.

Maalesef şu an için cihazın ekran çözünürlüğü veya yenileme hızıyla ilgili net bir bilgi mevcut değil. Ancak S27 Ultra ile benzer bir deneyim sunacağı söyleniyor. Bu durumda 120Hz yenileme hızı ve 1440 × 3120 piksel çözünürlük sunması kuvvetle muhtemel.

Kullanıcılar, yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir deneyim elde edebilecek. Öte yandan sunulan yüksek çözünürlükle birlikte görüntüler de keskin ve net görünecek.

Telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcinin yer alması bekleniyor. Önceki raporlarda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro seçeneği de yer alıyordu. Her iki durumda da cihazın amiral gemisi seviyesinde performans sunacağını söyleyebiliriz.

Maalesef iki yonga seti de henüz tanıtılmadığı için performanslarına dair net bilgiler bulunmuyor. Ancak, 3nm üretim süreciyle geliştirilen selefi Snapdragon 8 Elite Gen 5’in aksine 2nm mimariye sahip olacakları belirtiliyor. Bu da yeni işlemcilerin hem daha yüksek performans sunacağı hem de daha düşük güç tüketimiyle çalışacağı şeklinde yorumlanabilir.

Burada oyun performansları için selefine bir göz atabiliriz. Örneğin, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yonga setiyle çalışan Galaxy S26 Ultra modeli Genshin Impact ve CarX Street'i ortalama 60 FPS, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani mobil pazarda akıcı bir şekilde çalıştıramayacağı oyun yok diyebiliriz.

Bunlara ek olarak telefonun 5.000 mAh kapasiteli bir pille gelmesi bekleniyor. Şarj hızları ise muhtemelen 45W veya 60W seviyelerinde olacak.

Galaxy S27 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Ne Kadardan Satılacak?

Samsung, herhangi bir son dakika değişikliği olmadığı sürece amiral gemisi telefonlarını şubat ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıyor. Bu kapsamda Galaxy S27 Pro'nun da 2027'nin şubat ayında tanıtılması yüksek ihtimal diyebiliriz.

Ek olarak Güney Koreli markanın telefonlarını Türkiye'ye getirdiğini söylemek mümkün. Bu doğrultuda Galaxy S27 Pro'nun da ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.

Şu ana dek gelen bilgiler, telefonun 1.199 dolarlık (53.770 TL) bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde yaklaşık 110.000 TL'ye denk geldiğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Samsung'un Galaxy S27 serisinde bir de Pro versiyona yer vereceği bilgisi beni çok fazla şaşırtmadı. Zira daha önce de buna benzer iddialar ortaya çıkmıştı. Eğer söylentiler gerçeği yansıtıyorsa çok yüksek ihtimalle yeni seride Ultra versiyonunun bir basamak altında performans sunan bir Pro model göreceğiz.