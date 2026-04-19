Windows 11 İçin Beklenen Güncelleme Yolda: İki Sorun Tarih Oluyor!

Microsoft, son dönemlerde Windows 11 için yoğun mesai harcıyor. Şirket, yeni özellikler eklemekten ziyade kullanıcı geri bildirimlerine odaklanarak mevcut sorunları çözmeye yönelmiş durumda. Daha önce kurulum sırasında Microsoft hesabı zorunluluğunu kaldıran ve Başlat Menüsü üzerinde optimizasyonlar planlayan Microsoft, şimdi de Dosya Gezgini için beklenen adımı nihayet attı.

Microsoft, Dosya Gezgini İçin Neler Yaptı?

Microsoft, Windows 11 için Build 26200.8313 sürümünü Insider yani test kullanıcılarına sundu. Böylece yeni güncellemenin neler getireceği de netlik kazandı. Özellikle Dosya Gezgini tarafında dikkat çeken önemli değişiklikler bulunuyor.

Bilgisayardaki klasör ve dosyaları görüntülemek için kullanılan bu uygulama, performans nedeniyle çok eleştiriliyordu. Özellikle düşük donanımlı bilgisayarlarda yavaş çalışması kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyordu. Hatta açılması bile birkaç saniye sürebiliyordu. Ancak son sürüme bakıldığında Dosya Gezgini’nin artık çok daha hızlı çalıştığı görülüyor.

Bununla birlikte Dosya Gezgini’nde yeni bir sekme açıldığında, klasörler arasında geçiş yaparken veya pencereyi yeniden boyutlandırırken beyaz bir alan ortaya çıkıyordu. Üstelik bu durum uygulama karanlık moddayken bile yaşanıyordu. Kullanıcılar göz yorgunluğunu azaltmak için karanlık temayı tercih etse de bu beyaz parlamalar rahatsız edici oluyordu. Yeni sürümle birlikte bu sorunun da giderildiği görülüyor.

Güncelleme Ne Zaman Yayınlanacak?

Şu anda yalnızca Insider kullanıcılarına sunulan bu yeni sürüm, Nisan 2026 güncellemesiyle birlikte tüm kullanıcılara açılacak. Güncellemenin dağıtımı ise 12 Mayıs’ta başlayacak. Eğer siz de az önce bahsettiğimiz iki sorunla karşılaşıyorsanız, güncellemeyi yüklemeyi unutmayın.

Windows 11 Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Windows 11’e gelen yeni bir güncellemeyi indirmek oldukça basit. Bunun için öncelikle Başlat menüsüne girin ve Ayarlar’ı açın. Ardından sol taraftaki menüden Windows Güncelleme bölümüne geçiş yapın. Burada yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir, varsa indirip kurulumu başlatabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Şu anda Mac kullanıyor olsam da daha önce bir süre Windows 11 kullanmıştım. Dosya Gezgini’nde yaşanan ve son güncellemeyle çözülen yavaşlık sorununu ben de yaşamıştım. Gerçekten oldukça sinir bozucuydu. Üstelik bilgisayarım güçlü donanıma sahip olmasına rağmen böyle bir problemle karşılaşmak kullanıcı deneyimini ciddi anlamda olumsuz etkiliyordu. Neyse ki bu sorun sonunda çözülmüş görünüyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.