Ruh İkiziniz Olacak Robot Tanıtıldı! Kayıp Eşyaları Bile Buluyor

Tuhaf görünüme sahip olmasına rağmen sevimliliğinden ödün vermeyen bir robot tanıtıldı. CES 2026'da sergilenen bu robot, OlloBot olarak adlandırılıyor. Yeni ev arkadaşınız olmak üzere geliştirilen robot, iki farklı sürümle birlikte geliyor ve her iki model de temel özellikleri paylaşıyor.

OlloBot Özellikleri

Diğer çoğu robotun aksine OlloBot'un sabit bir yüzü bulunmuyor. Bunun yerine yüz tarafında büyük bir tablet yer alıyor. Bu tabletin ekranı, robotun o anki duruma bağlı olarak mutlu, üzgün, şaşırmış ve benzeri yüz ifadeleri göstermesini sağlıyor. Öte yandan fotoğrafları ve videoları da bu ekran üzerinden görüntülemek mümkün.

Bilim kurgu filmlerini izleyenlerin de aşina olacağı üzere robotun kendi dili mevcut fakat size önemli bir mesaj iletmek istiyorsa onu size ekranda yazı olarak gösteriyor. Tüm bu özellikler, robotun hem daha sevimli bir görünüme sahip olmasını hem de zannedilenden çok daha işlevsel olduğunu gösteriyor.

Cihaz, ilk üretildiği anda olduğu gibi kalmıyor. Sizinle kaldığı süre zarfında sürekli olarak gelişiyor. Sizin onunla konuşmalarınız, tepkileriniz ve günlük alışkanlıklarınız da dahil olmak üzere çeşitli verileri topluyor ve bunlardan hareketle bir karakter geliştirmeye başlıyor. En nihayetinde ise ruh eşiniz gibi görünen bir robota dönüşüyor.

Bu robot, verileri sunucuya iletmek yerine yerel olarak saklıyor. Yani onunla olan tüm etkileşiminiz ve anılar robotun kendisinde kalıyor. Dahası, robot bir şekilde bozulduğunda hafızasını içinden çıkarıp başka bir robota takarak onun anılarını ve karakterini yeni bir robota aktarmasını sağlamak mümkün.

Sesli komutlara yanıt verebiliyor, kayıp eşyaları bulmanıza yardım ediyor ve hatta arama dahi yapabiliyor. Ayrıca uyumlu akıllı ev cihazlarını da kontrol edebiliyor. Mobil uygulama sayesinde onunla telefondan mesajlaşabiliyorsunuz. Hatta robotun günlüğünü okuyup oyun oynayabiliyorsunuz.

OlloBot Fiyatı