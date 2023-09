Huawei Yeni Etkinliğini Duyurdu: Yeni Akıllı Saat Yolda!

Huawei önümüzdeki hafta İspanya'nın Barselona kentinde yeni akıllı saat(ler)ini tanıtacak. Etkinlik 14 Eylül'de (gelecek hafta Perşembe) gerçekleşecek ve şirketin giyilebilir teknolojik ürünlerine odaklanacak.

Paylaşılan tanıtım görüntüsü nispeten yeni akıllı saat veya saatlere ilk bakış atmamızı sağlarken, görsel bizlere iki çerçevenin köşesini gösteriyor.

Şimdilik birden fazla akıllı saat tanıtılabileceği iddiası da bu görselden kaynaklanıyor ancak bu görsel yalnızca bir saatin iki farklı yüzünü de temsil ediyor olabilir.

Get ready to be entranced by the extraordinary - an exhilarating journey of exploration. Stay tuned, as the mysteries unfold on September 14, 2023.#HuaweiHealth #FashionForward#ComingSoon pic.twitter.com/u84oRqC0uf