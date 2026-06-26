Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Tableti Kullanıcıların Beklediği Değişiklikle Geliyor!

Samsung geçtiğimiz yıl Galaxy Tab S11 serisini piyasaya sürdü. Güney Koreli marka an itibariyla ise Galaxy Tab S12 ailesi üzerinde mesai harcıyor. Yeni seride en çok merak edilen modellerden birisi de Galaxy Tab S12 Ultra diyebiliriz. Son son gelişmeler yeni tabletin ekran tasarımında bazı önemli değişikliklerin olabileceğini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Tab S12 Ultra Ekran Tasarımı Nasıl Olacak?

Hatırlanacağı üzere Samsung amiral gemisi tablet modellerinde çentik tasarımını kullanıyordu. Hatta geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Tab S11 Ultra damla çentiğe sahip bir ekran tasarımıyla kullanıcılara sunulmuştu. Ancak güvenilir kaynakların One UI 9 beta sürümünde tespit ettiği bazı detaylar yaklaşan Galaxy Tab S12 Ultra ile birlikte bu durumun değişeceğini gözler önüne seriyor.

Şu an için Samsung'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmese de yeni tabletin çentik tasarımıyla değil, delikli bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte ürünün çerçeveleri de incelecek ve ekran/gövde oranında bir artış yaşanacak. Bu da doğal olarak kullanıcılar için daha geniş bir ekran alanı anlamına geliyor. Bir önceki nesilde ekran/gövde oranı yüzde 90,8 seviyelerindeydi.

Maalesef tabletin genel tasarımıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ancak şirketin son yıllarda dikey çift kamera tasarımını tercih ettiğini biliyoruz. Bu nedenle yeni modelde de önceki nesillerdeki gibi bir arka panel kullanılabilir. Tabii bunun sadece tahmine dayalı bir bilgi olduğunu belirtelim. Yani marka bir sürpriz yaparak cihazın arka panelinde de bazı tasarım değişiklilklerine gidebilir.

Galaxy Tab S12 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: Yüksek yenileme hızına sahip, gelişmiş HDR destekli panel

Yüksek yenileme hızına sahip, gelişmiş HDR destekli panel İşlemci: MediaTek Dimensity 9500 (3 nm)

MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) RAM: 24 GB'a kadar

24 GB'a kadar Batarya: 11.600 mAh

11.600 mAh Şarj Hızı: 80W

80W Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7

Galaxy Tab S12 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung amiral gemisi tablet modellerini genellikle eylülde tanıtıyor. Bu sene de bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Yani Galaxy Tab S12 serisi selefleri gibi eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Bununla birlikte Galaxy Tab S11 Ultra ülkemizde satıldığından Galaxy Tab S12 Ultra'nın da Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

Galaxy Tab S12 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Tab S11 Ultra an itibariyla çeşitli e-ticaret platformlarında 40.600 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yaklaşan tablet daha güçlü özelliklere sahip olacak diyebiliriz. Yani muhtemelen 45 ila 50.000 TL arasında bir fiyata sahip olabilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse çentik tasarımından bir hayli sıkıldım. Bugüne kadar birçok çentikli telefon ve bilgisayar kullandım. Ancak şahsi düşüncem şirketlerin artık daha farklı tasarımlara yönelmesi gerektiği şeklinde. Yeni Galaxy Tab S12 Ultra da buna paralel olarak çentik değil, delikli bir ekran tasarımıyla karşımıza çıkacak. Bence bu oldukça güzel bir gelişme.