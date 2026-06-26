Bazı Kullanıcılar, Bir Süre Daha Windows 10 Güncellemesi Alacak

Microsoft, Windows 10 desteğini 14 Ekim 2025 tarihinde resmen sonlandırdı. Kullanıcılar artık doğrudan yeni özellik, hata düzeltmesi ya da güvenlik güncellemesi almıyor ama şirket tarafından sunulan ESU (Uzatılmış Güvenlik Güncellemeleri) programı kapsamında bazı kişiler, şimdiye kadar sadece güvenlik odaklı güncellemeleri içerecek şekilde güncelleme almaya devam etti.

Tabii, bu programın da belirli süresi vardı. İlerleyen aylarda tamamen sona ermesi ve ESU programından hâlihazırda faydalanan kişilerin bu programdan yararlanmayanlar gibi güncelleme desteğini kaybetmesi bekleniyordu. Şirket, bu kararında bir değişikliğe gitti. Söz konusu Windows 10 kullanıcıları, bir süre daha güvenlik güncellemesi almaya devam edecek.

Windows 10 ESU Programı Ne Zamana Kadar Uzatıldı?

Windows 10'un ESU programının süresi, 12 Ekim 2027 tarihine kadar uzatıldı. Başlangıçta bu desteğin sadece 1 yıl sürmesi ve Ekim 2026'da sona ermesi planlanıyordu. Şirketin aldığı bu karar sayesinde ESU programından aktif olarak yararlanan kişiler ek olarak 1 yıl daha Windows 10 güvenlik güncellemesi alacak. Böylece bilgisayarları da olası güvenlik açıklarına karşı güvende kalmaya devam edecek.

Windows 10 ESU Programdan Nasıl Faydalanılır?

Windows 10 ESU programına katılmak ve bu programın sunduğu güvenlik güncellemesi avantajından yararlanmak için iki yol var. Bunlardan ilki, Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarda Microsoft hesabı kullanarak oturum açmak. Bu şekilde ek olarak bir yıllık ücretsiz abonelik alınabiliyor.

Bunun haricinde bir yöntem daha var ama ücret ödemeyi gerektiriyor. Microsoft, hizmetten faydalanmak isteyenlerden 30 dolar talep ediyor. Bu da güncel kurla 1.398 TL'ye denk geliyor. Bunun yerine 1.000 Microsoft Reward puanı da kullanılabiliyor. Herhangi bir şekilde harcama yapmak isteyenler tarafından değerlendirilebilir.

Microsoft Rewards Puanı Nasıl Artırılır?

Microsoft Rewards puanı arttırmak oldukça kolay. Teknoloji devi, size günlük olarak basit görevler yaparak puan kazanma fırsatı sunuyor. Bunların arasında öne çıkan yöntemlerden biri, Microsoft'un arama motoru Bing ile arama yapmak. Öte yandan Microsoft'un size günlük olarak verdiği mini testler, anketler ve benzerlerini yaparak da önemli miktarda puan elde edebiliyorsunuz.

Hâlihazırda Microsoft Store üzerinden satın alımlar yapıyorsanız -oyun, DLC vb. fark etmeksizin- bu satın alımlardan da puan elde ediyorsunuz. Benzer şekilde Xbox konsolunuz varsa ve Xbox'ın Windows sürümünü kullanıyorsanız oyun görevlerini tamamlayarak da sahip olduğunuz puan miktarını artırabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Microsoft'un aslında başta hiç uzatılmış güvenlik güncellemesi gibi bir planı yoktu. Windows 10 desteği tamamen kesilecekti ancak Avrupa Birliği dolayısıyla böyle bir hamlede bulundu. Ne var ki kullanıcılar için sağlanan ek 1 yıllık güvenlik güncellemesi desteği bana göre yetersizdi çünkü Windows 10 kullanım oranlarına baktığımızda bunun hâlâ çok yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz.

Microsoft da büyük bir olasılıkla kullanım oranlarının hâlâ yüksek olduğunun farkında. Bu nedenle ESU programının süresini 1 süre daha uzattı. Açıkçası ben bunun hâlihazırda ESU programından yararlananlar için önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ama en yakın zamanda Windows 11'e geçiş yapılması gerektiğini de belirtmeliyim. Evet, performans açısından Windows 10'un çok daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama olası bir güvenlik açığı, tüm bilgisayarın tehdit altında kalmasına sebep olabilir. Bence bu göze alınabilecek bir şey değil.