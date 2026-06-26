BMW'den Ortadan Motorlu Süper Otomobil İçin Yeşil Işık!

1978 yılında yollara çıkan BMW M1, Bavyeralı üretici için oldukça çok özel bir modeldi. 1981 yılında yollara veda eden ortadan motorlu M1'in ardından BMW günümüze kadar süper otomobillerden hep uzak durdu. Şimdi ise bu durum değişecek gibi görünüyor. BMW CEO'su Frank van Meel ortadan motorlu süper otomobil konusunda oldukça olumlu konuştu.

BMW Yeni Bir Süper Otomobil Üretecek Mi?

Le Mans 24 Saat yarışı sırasında gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan BMW CEO'su Frank van Meel, gelen bir soru üzerine "Orijinal M1'e aşığım ama yeni bir tane yapmayı çok isterdim." diye konuştu. BMW'nin en tepesinden gelen bu cevap ile ortadan motorlu yeni süper otomobil için bir umut ışığının olduğunu söyleyebiliriz.

BMW M1 Teknik Özellikleri:

Motor: 3.453 cc DOHC 6 silindir

Güç: 277 beygir

Tork: 330 Nm

Şanzıman: 5 ileri manuel (ZF)

Çekiş: Arkadan itiş (RWD)

0-100 km/s hızlanma: 5,6 saniye

Maksimum hız: 262 km/s

Boyutlar: 4.360 mm uzunluk - 1.824 mm genişlik - 1.140 mm yükseklik

Ağırlık: 1.300 kg

Van Meel'in yanı sıra BMW M Tasarım Başkanı Oliver Heilmer de yeni bir süper otomobil hakkında oldukça olumlu konuştu. Bir süper otomobil üretmenin hayalini kurduklarını aktaran Heilmer, önümüzdeki dönemde böyle bir otomobil üretmek için bir fırsat yakalayacaklarına inandığını belirtti. BMW Grubu tarafından da böyle bir model için onay aldıklarını belirten Tasarım Başkanı, böyle bir otomobil için henüz zamana ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Tüm bu açıklamalardan sonra BMW'nin önümüzdeki dönemde bir süper otomobil tanıtmayı planladığını söyleyebiliriz. Muhtemelen BMW M Tasarım Departmanı ortadan motorlu bir süper otomobil için çalışmalar yapıyor. 2019 yılında tanıtılan BMW Vision M Next konsepti ile bu konuda ilk adımı atan BMW'den ileriki yıllarda yeni adımlar görebiliriz.

BMW Vision M Next Konsepti Neden Üretilmedi?

BMW, 2019 yılında tanıttığı Vision M Next konsepti ile büyük bir beğeni toplamıştı. Şarj edilebilir hibrit güç ünitesine sahip bir süper otomobil olarak tasarlanan model, gerçek olmaya da oldukça yaklaşmıştı. Ancak tanıtımdan bir süre sonra ortaya çıkan COVID-19 pandemisi ve aracın yüksek geliştirme maliyeti nedeniyle bu proje rafa kaldırılmıştı.

BMW'nin Yeni Süper Otomobili Elektrikli Mi Olacak?

Son dönemde BMW'nin 1.200 beygirin üzerinde güce sahip bir elektrikli süper otomobil üretmeyi planladığı iddia edilmişti. Hatta BMW M Concept Neu Klasse modelinin sahip olduğu 1.341 beygirlik altyapının süper otomobilde de kullanılabileceği konuşuluyordu. Ancak son dönemde elektrikli süper otomobillerin yaşadığı düşük satış nedeniyle BMW bu projeden uzak duracaktır.

Diğer yandan BMW'nin Müşteri, Marka ve Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sylvia Neubauer, sınırlı sayıda üretilecek bir M logolu otomobil için onay alındığını açıkladı. Henüz oldukça kısıtlı bilgiye sahip olduğumuz araç için 'koleksiyonerler için rüya otomobil' olabileceği konuşuluyor.

Diğer yandan BMW'nin S58 kodlu motorunun mevcut emisyon koşullarını karşılayabilmesi için güncelleneceği gelen bilgiler arasında. Ön yanma odasına sahip bir ateşleme sistemine kavuşması beklenen güç ünitesi, böylece en azından 2030 yılına kadar kullanılabilecek. Tüm bu bilgiler göz önüne alındaığında BMW'den 6 silindirli motora sahip bir süper otomobil görebiliriz.

Editörün Yorumu

Özellikle M imzalı otomobilleri ile yüksek performanslı araçlar üreten BMW, uzun yıllardır süper otomobil pazarından uzak duruyor. Son olarak 1981'de yollara veda eden BMW M1 modelinin ardından Alman üreticiden herhangi bir süper otomobil göremedik. Ancak şirket için BMW M1'in her zaman özel bir yeri vardı. Öyle ki BMW, 2011 yılında yollara çıkardığı performanslı 1 Serisi'ni diğer modellerinin aksine 1M olarak adlandırmıştı.

Alman üreticinin bu isimlendirme hamlesi bile M1 için her zaman bir umut ışığı olduğunu göstermişti. Şimdi ise yeni bir M1 modelinin hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyleyebiliriz. Yeni süper otomobil M1 olarak adlandırılır mı bilinmez ama ortadan motorlu bir BMW görmek kesinlikle keyifli olacak.