HUAWEI'nin Yeni Türkiye Lansmanı Gerçekleşti: Yeni Ürünler Tanıtıldı!

HUAWEI, 'Fashion Forward' konsepti çerçevesinde sunduğu yeni ses ve akıllı mobil ofis serisinin yeni modellerini Türkiye’de tanıttı.

Etkinlikte yer alan HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao, Huawei’nin yıllık başarısını değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de tüm koşullara rağmen gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Geçen yıla göre Huawei marka bilinirliği de zorlu piyasa koşullarına rağmen tüm yıl boyunca %5 arttı.

Bilgisayar kategorisinde vizyonumuz, Yüksek Performanslı Ultra İnce PC'nin Türkiye'nin 1 numaralı markası olmak. Tablet kategorisinde ise, ofis sınırlarını aşarak her yerde hafif ofis vizyonunu gerçekleştirmek."