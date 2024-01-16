HUAWEI'nin Yeni Türkiye Lansmanı Gerçekleşti: Yeni Ürünler Tanıtıldı!
HUAWEI, Türkiye'de gerçekleştirdiği lansmanda yeni bir dizi ürününü tanıttı. İşte tanıtılan ürünler ve detaylar!
HUAWEI, 'Fashion Forward' konsepti çerçevesinde sunduğu yeni ses ve akıllı mobil ofis serisinin yeni modellerini Türkiye’de tanıttı.
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Etkinlikte yer alan HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Allen Yao, Huawei’nin yıllık başarısını değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye’de tüm koşullara rağmen gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Geçen yıla göre Huawei marka bilinirliği de zorlu piyasa koşullarına rağmen tüm yıl boyunca %5 arttı.
Bilgisayar kategorisinde vizyonumuz, Yüksek Performanslı Ultra İnce PC'nin Türkiye'nin 1 numaralı markası olmak. Tablet kategorisinde ise, ofis sınırlarını aşarak her yerde hafif ofis vizyonunu gerçekleştirmek."
Etkinliğe tanıtılan yeni ürünler damga vurdu. Etkinlikte yer verilen akıllı ofis ve ses ürünleri arasında HUAWEI MatePad Pro 13.2, HUAWEI FreeClip, HUAWEI MatePad Air PaperMatte ve HUAWEI MateBook D16 i9 yer alıyor.
HUAWEI MatePad Pro 13.2
HUAWEI iş yaşamında yaratıcılığı artırmak üzere tasarlanan ve farklı ofis görevlerini yüksek performansla gerçekleştiren HUAWEI MatePad Pro 13.2 ürününü tanıttı ve ön satışa sundu.
5,5 mm kalınlığında ve 580 gram ağırlığındaki tablet, geniş bir esnek OLED esnek ekrana sahip.
Huawei MatePad Pro 13.2 Özellikleri ve Fiyatı
25 Eylül’de Çin’de gerçekleştirilen etkinlikte Huawei’nin yeni tablet modeli MatePad Pro 13.2 tanıtıldı.
3,4 mm'lik çerçeveleriyle %94’lük ekran-gövde oranına sahip olan ürün aynı zamanda, şimdiye kadar üretilmiş en ince, en dar çerçeveli ve en yüksek ekran-gövde oranına sahip tablet olma özelliğine sahip.
32.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan HUAWEI MatePad Pro 13.2'nin yanında 3. Nesil M-pencil ve MatePad Pro Klavye hediye ediliyor.
HUAWEI FreeClip
HUAWEI FreeClip, hareket hâlindeyken konforlu bir dinleme deneyimi sağlayan C-köprüsü tasarıma sahip.
Cihaz, 10 binden fazla küresel insan kulağı verisi, mikron düzeyinde ergonomik işçilik ve 25.000'den fazla güvenilirlik testi eşliğinde tasarlanmış durumda.
Huawei FreeClip İncelemesi: Tasarımıyla Fark Yaratan Kulaklık!
Huawei FreeClip benzersiz tasarımı, uzun pil ömrü, kristal netliğinde telefon görüşmesi, üst düzey ses kalitesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
FreeClip, şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 36 saate kadar dinlemeyi destekliyor.
4.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan HUAWEI FreeClip, AFC400PR koduyla birlikte 400 TL indirimle satın alınabiliyor.
HUAWEI MatePad Air PaperMatte
HUAWEI MatePad Air PaperMatte, 2800x1840 çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip. Ürün, PaperMatte ekranı ile kâğıt üzerine kalemle yazma deneyimi ve kâğıt benzeri bir okuma deneyimi sunuyor.
Tablet, kullanım senaryosuna göre ayarlanan 30 Hz ila 144 Hz uyarlanabilir yenileme hızı aralığını destekliyor.
Yenileme hızını dinamik olarak ayarlayan tablet ekranı, sürükleyici görseller ile güç verimliliği ihtiyacını dengeliyor.
16.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan HUAWEI MatePad Air PaperMatte'in yanında M-pencil ve Klavye hediye ediliyor. Ayrıca AMPAIRPM600PR koduyla birlikte 600 TL kupon indirimi sağlanıyor.
HUAWEI MateBook D16 i9
HUAWEI MateBook D16, 16 inç Eye Comfort ve FullView Ekranı ile geniş bir ekran alanı sunarken, ana akım 15,6 inç dizüstü bilgisayarla aynı ağırlığa sahip.
Cihazın 13. Nesil Intel Core H serisi işlemcisi, yüksek performans gerektiren çoklu görevlerin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor.
34.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan HUAWEI MateBook D16 i9, AMBD16I9PR1000 kupon kodu kullanılarak 1.000 TL daha ucuza alınabiliyor.
Huawei 2024 Yılı Planlarını Açıkladı: Donanım ve Bulut Hizmetleri Ana Odak Noktası!
Pandemiyi ve uzun süreli etkilerini takip eden zorlu birkaç yılın ardından Huawei, 700 milyar yuan'ı (98 milyar doların üzerinde) aşması beklenen satış geliriyle oldukça başarılı bir 2023 geçirdiğini açıkladı.
Peki siz HUAWEI'nin tanıtmış olduğu yeni ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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