Huawei Sıra Dışı Telefonunun Yeni Modeli İçin Kolları Sıvadı!

Huawei, geçtiğimiz yıl tanıttığı ilk üçe katlanabilir akıllı telefonuyla mobil dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Görünen o ki, şirket yeni Huawei XT modelini bir seri haline getirmeyi planlıyor. Yeni gelen sızıntılara göre Huawei, üçe katlanabilir yapıya sahip ikinci nesil cihazı için hazırlıklara başladı. İşte detaylar!

Yeni Üçe Katlanabilir Telefon Farklı Bir İşlemciyle Gelecek

Yeni modelin genel ekran yapısının ilk versiyona benzer şekilde korunacağı tahmin ediliyor. Bu da cihazın yine iki ayrı noktadan katlanabilen tablet formunda esnek bir ekrana sahip olacağı anlamına geliyor.

Öte yandan esas yenilikler cihazın iç bileşenlerinde karşımıza çıkacak. İddialara göre Huawei, bu modelde N-1 üretim süreci ile üretilen yeni bir Kirin işlemci kullanacak. Muhtemelen bu yonga seti Kirin 9020 olacak. Zira ilk modelde kullanılan işlemci Kirin 9010 adıyla piyasaya sürülmüştü.

Kamera tarafında da önemli iyileştirmeler bekleniyor. Henüz donanım detayları netleşmemiş olsa da, Huawei’nin görüntü kalitesine ciddi yatırım yaptığı ve yazılım tabanlı iyileştirmelerle fotoğraf işleme performansını üst seviyeye taşımayı hedeflediği ifade ediliyor.

Hatırlanacağı üzere ilk model Mate XT, geçtiğimiz yıl eylül ayında satışa sunulmuştu. İddialar, yeni modelin de bu yıl benzer bir tarihte kullanıcılarla buluşağını gösteriyor. Gelişmeler için takipte kalın!