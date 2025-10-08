PC Kasası Görünümlü Hoparlör Tanıtıldı! Ekranı da Var

Oyuncular için çok işlevsel olabilecek bir hoparlör tanıtıldı. Sıra dışı tasarımı ile dikkatleri üzerinde toparlayan Huazai New Cyber, onu sadece bir Bluetooth hoparlör olmanın çok ötesinde bir şeye dönüştüren özellikleri ile öne çıkıyor. Bunlara karşılık fiyatı da bir hayli cep yakacak seviyede.

Huazai New Cyber'ın Özellikleri Neler?

Ses çıkışı alt kısımdan gerçekleşiyor. Üst kısım ise açık bir şekilde görülebiliyor. Burası hoparlörün ortamda çabucak fark edilmesini sağlayacak bir şekilde tasarlanmış görünüyor. Ön tarafında 2,8 inç büyüklüğüne sahip bir ekran mevcut. Bu ekran, hoparlör bilgisayara bağlandığında çalan şarkının sözlerini gösterebiliyor. Ayrıca saat veya düz yazı göstermek de mümkün. Dileyenler bu ekranda hareketli duvar kâğıtlarına da yer verebiliyor.

Ekranı daha da işlevsel hâle getiren bir kullanım amacı da bulunuyor. Bilgisayarınızda çalışan uygulamaların toplamının ne kadar kaynak tükettiğini bu ekrandan takip etmeniz mümkün. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda hoparlördeki küçük ekranın mini bir bilgisayar monitörü olarak kullanmaya uygun olduğu söylenebilir.

Hoparlör, sizin için en iyi ses ayarlarını geçerli hâle getiren birkaç farklı ses modu sunuyor. Müzik dinlemekten oyun oynamaya ve film izlemeye kadar çok çeşitli amaçlar için hazır modları kullanarak sesin en iyi kalitede çıkmasını sağlayabiliyorsunuz ancak bunların yerine kendi ayarlarınızı kullanmayı da tercih edebiliyorsunuz.

Bu arada hoparlörde aynı zamanda USB-C ve USB-A portları yer alıyor. Bunları telefonunuzu, tabletinizi ve diğer cihazlarını şarj etmek için kullanabilirsiniz. 8 farklı aydınlatma efekti ile gelen hoparlör sayesinde herhangi bir ortamı kısa süreliğine dahi ayrılmak istemeyeceğiniz yer hâline getirebilirsiniz.

Huazai New Cyber'ın Fiyatı Ne Kadar?

Huazai New Cyber için 1499 yuan (8 bin 789 TL) fiyat etiketi belirlendi. Hoparlör, beyaz ve siyah olmak üzere toplamda iki farklı renk seçeneği sunuyor. Her iki renk seçeneği de ortama harika bir uyum sağlıyor ancak beyaz versiyonunun odayı bambaşka bir hâle getirdiğini belirtmek gerekiyor.