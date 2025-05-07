Hugging Face, OpenAI'a Ayar Çekti: "Her Şey Parayla Olmuyor"

OpenAI'ın geliştirdiği Operator adlı yapay zeka ajanlarına karşı yeni bir rakip çıktı: Hugging Face'in yeni aracı "Open Computer Agent", internete bağlı bir Linux sanal makinesi üzerinde çalışıyor ve içinden Firefox gibi uygulamaları açarak verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyor.

Örneğin kullanıcılar "Google Maps'ten Hugging Face'in Paris ofisini bul" gibi bir komut vererek bu yapay zekanın kendi kendine hareket etmesini izleyebiliyor.

Sistem, temel işlemlerde fena değil; basit aramalarda veya sayfa gezintilerinde işi çözüyor ama iş uçağı aramaya, karmaşık site etkileşimlerine veya CAPTCHA'lara geldiğinde sınıfta kalıyor. Zaman zaman sistemde sıraya girmeniz gerekiyor, onu da belirtelim.

Hugging Face Ucuz ve Güçlü AI Modelleri Göstermek İstiyor

Hugging Face'in amacı bu aracı pazara sunmak değil, açık kaynak yapay zeka modellerinin ne kadar yol aldığını göstermek.

Ekipten Aymeric Roucher, gelişmiş görsel modellerin artık ekrandaki herhangi bir öğeyi koordinatlarıyla tanıyabildiğini ve bu sayede sanal makinelerde "sol klik tıklama" gibi eylemleri gerçekleştirebildiğini belirtiyor. Sistemin %100 hatasız olduğu söylenmiyor tabii ki ama Hugging Face'in "ajan" teknolojisine olan ilgisi büyük, gün geçtikçe üstüne koymaya devam ediyor.

KPMG'nin araştırmasına göre şirketlerin %65'i bu tarz araçlarla denemeler yapıyor. Tahminlere göre bu pazar 2025'teki 7.8 milyar dolardan 2030'da 52.6 milyar dolara ulaşacak.