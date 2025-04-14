Hugging Face Her Eve İnsansı Robot Getirmek Üzere

Yapay zeka dünyasının önemli oyuncularından Hugging Face, Fransa merkezli Pollen Robotics'i satın aldı. Şirketin geliştirdiği insansı robot Reachy 2, artık açık kaynak kodlu olarak geliştiricilere sunulacak.

Peki bu hamle ne anlama geliyor? Evlerimize robot girmesini hızlandıracak mı? İşte detaylar...

Ev Tipi Robotların Geleceğini Şekillendirecek

Pollen Robotics 2016 yılında kurulmuştu ve şimdiye kadar 2.5 milyon euro yatırım alarak bugünlere geldi. Şirketin hedefi şuydu: Ucuz ve erişilebilir insansı robotlar üretmek.

Bu noktada Reachy 2 adlı insansı robotu yaptılar. Reachy 2, şimdiye kadar araştırma laboratuvarlarında kullanılıyor ve kolay programlanabilen ve ev işlerine yardımcı olabilecek bir insansı robot olarak adından söz ettiriyordu.

Hugging Face, "Le Robot" adlı açık kaynak projede Pollen ile zaten çalışıyordu. Hatta Tesla'nın Optimus ekibinden eski bir mühendis, Hugging Face'in robotik takımını yönetiyor. Hugging Face bu satın alma hamlesiyle ev tipi robotların geleceğini şekillendirecek önemli adımlar atmak niyetinde.

Yapay Zeka ve Robotikler Birleşiyor

Geliştiriciler, Reachy 2'nin kodunu indirip kendi projelerine uyarlayabilecek. Bu da:

Daha hızlı inovasyon,

Düşük maliyetli robotik çözümler,

Ev otomasyonunda yeni fırsatlar

anlamına geliyor. Reachy 2'nin açık kaynak olması, girişimciler ve maker'lar için büyük bir fırsat. Peki sizce insansı robotlar yakında evlerimize girecek mi? Yorumlarda tartışalım!