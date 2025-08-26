Bir İlk: İslami Usullere Uygun Yapay Zekâ Modeli Geliştirildi!

Riyad merkezli yapay zekâ girişimi HUMAIN, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) desteğiyle geliştirdiği HUMAIN Chat uygulamasını resmen duyurdu. Bu yapay zekâ destekli bot uygulaması direkt olarak ChatGPT, Gemini, Grok gibi araçlara rakip olacağı gibi aynı zamanda İslami usullere uygun olarak geliştirilmiş. HUMAIN Chat uygulamasının temelini HUMAIN tarafından geliştirilen en ileri Arapça büyük dil modeli olan ALLAM 34B oluşturuyor.

Arapça ve İngilizce Destekli Yapay Zekâ Modeli

ALLAM 34B, HUMAIN'in bugüne kadar geliştirdiği en güçlü Arapça dil modeli olarak öne çıkıyor ve 268 milyar parametreye sahip. Arap dünyasında bundan daha büyük bir veri seti görülmemişti. Arapça dil desteğinin yanı sıra İngilizce desteği de bulunuyor. 600 uzman ve 250 bağımsız değerlendirici tarafından kültürel uyum açısından test edildi; yani İslami usullere uygun olması bu detaya bağlanıyor.

HUMAIN Chat Ne Zaman Küresele Açılacak?

HUMAIN CEO'su Tareq Amin, HUMAIN Chat uygulamasının kendi dil ve değerleri üzerine inşa edildiğini söyledi ve bağımsız yapay zekâya adanmış bir adım olduğunu vurguladı:

Suudi Arabistan'da geliştirildi, Suudi mühendisler tarafından hazırlandı ve artık dünyaya açılmaya hazır.

Bu model 400 milyon Arap vatandaşına ve 2 milyar Müslüman kullanıcıya hitap ediyor. Amacı, bu kitleye kendi dilinde ve kültüründe akıllı bir sohbet deneyimi sunmak. Cohere MMLU ölçümlerine göre Arap dünyasında geliştirilen en başarılı Arapça LLM (büyük dil modeli) olarak öne çıkıyor ve şu an Suudi Arabistan kullanıcıları tarafından erişilebiliyor. Yakında Orta Doğu pazarına, sonrasında ise küresel pazara açılması bekleniyor.