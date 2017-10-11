HÜRJET Projesi'nde Detaylar Netleşiyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAİ) tarafından tasarlanan konsept jet modeli HÜRJET, yine TAİ tarafından tasarlanan yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ’un jet versiyonu olarak projelendirilmişti. Projeyle ilgili detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

TUSAŞ Genel Müdürü tarafından geçtiğimiz aylarda ilk kez dile getirilen HÜRJET Projesi’nde harekete geçildi. Hazırlık çalışmaları sürdürülürken projeye ilişkin bazı detaylar da somutlaştı. Mevcut ihtiyaçlar kapsamında TUSAŞ/TAİ tarafından başlatılan proje Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı Geliştirme Projesi adıyla anılacak.

HÜRJET’in bir jet eğitim uçağı olmasıyla Türk Hava Kuvvetleri’nde istihdam edilmesi planlanıyor. Mevcut T-38 uçaklarının yerini alması beklenen jetlerin geleceğin savaş pilotlarını yetiştirmede kullanılması amaçlanıyor. Ayrıca 3 bin kilogram faydalı yük kapasitesi bulunan HÜRJET’in yakın coğrafyadaki hava destek operasyonlarında da kullanılması planlanıyor.

45 bin feet irtifada bile uçabilecek şekilde tasarlanan jet, üst düzey teknoloji ve uçuş sistemleriyle donatılacak. 6 aylık ön çalışma süreci ile projeye start verilirken, bu sürecin yaklaşık 4 ay daha sürmesi öngörülüyor. Şirketin genel müdürü Temel Kotil ise HÜRJET için devletten sipariş beklediklerini söyledi.