HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı Göklerde

2024 yılı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) için unutulmaz bir başarıyla taçlandı. Yüzde yüz milli kaynaklarla geliştirilen HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı, ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak gökyüzüyle buluştu.

Kısa bir süre sonra Hava Kuvvetleri’nin envanterinde yer alacak olan bu modern eğitim uçağı, savunma sanayimizde yeni bir dönem başlatıyor.

İlk adımları 3 Mayıs 2021 tarihinde atılan proje, tasarımdan testlere kadar her aşamasında milli uzmanlık ve yerli teknolojiler kullanılarak geliştirildi. Uçak, 20 dakikalık ilk uçuşundan itibaren 6 bin 500 feet irtifaya ulaşmayı başarıyor.

Terör Saldırısına Rağmen Yıkılmadı

Geçtiğimiz Ekim’de TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısına rağmen şirket çalışanlarının aynı azimle çalışmaya devam ettikleri belirtilen açıklamada, "Daha çok çalışacak, daha fazlasını başaracağız!" ifadeleri kullanıldı.

HÜRKUŞ'un ilk uçuşunda terör saldırısında şehit olan Zahide Hanım'ın kızı tarafından yapılan anlamlı bir resim de uçakta yer aldı.

2025'te Envantere Giriyor

HÜRKUŞ sadece milli olmasıyla değil, performansıyla da dikkat çekiyor. Yapısal ağırlığın azaltılması ve aerodinamik iyileştirmeler sayesinde pilot adayları için biçilmiş kaftan.

Yerli sistemlerle donatılan uçak, kanopi, hidrolik pompa, telsiz gibi kritik parçalarında tamamen milli teknoloji kullanıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı’yla imzalanan anlaşma gereği, toplamda 55 adet HÜRKUŞ uçağı teslim edilecek. 2025 yılı itibariyle ilk 15 uçağın teslim edilmesi planlanıyor.