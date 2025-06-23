Xiaomi'den Sekiz Modele Yeni HyperOS Güncellemesi! İşte Liste

Xiaomi, uzun bir süredir merakla beklenen HyperOS 2.2 güncellemesini ilk olarak ana vatanı Çin'deki akıllı telefonlara sundu. Şimdi ise firma, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Buna göre güncelleme, küresel olarak dağıtılmaya başlandı. İşlte ilk HyperOS 2.2 güncellemesi alan küresel Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri!

HyperOS 2.2 Güncellemesi Alan Xiaomi, Redmi ve POCO Modelleri (Global)

Paylaşılan bilgilere göre marka, sekiz model için HyperOS 2.2 güncellemesi yayınladı. İlk etapta yalnızca beta kullanıcılarına sunulan bu sürüm, kısa süre içinde tüm herkes için dağıtılacak.

Güncelleme alanlar modeller arasında Redmi Note 14 5G, POCO X7 Pro, Redmi 14T Pro, Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra ve Redmi Note 13 de yer alıyor. Tüm modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

HyperOS 2.2 güncellemesi alan modeller şu şekilde sıralandı;

Redmi Note 13 Pro+ 5G (2.0.201.0.VNOEUXM)

Redmi Note 14 Pro 5G (2.0.202.0.VOOEUXM)

POCO X7 Pro (2.0.201.0.VOJEUXM)

Xiaomi 14T Pro (2.0.203.0.VNNEUXM)

Xiaomi 15 (2.0.201.0.VOCEUXM)

Xiaomi 15 Ultra (2.0.202.0.VOAEUXM)

Redmi Note 13 (2.0.201.0.VNHEUXM)

Redmi 13 (2.0.201.0.VNTEUXM)

POCO M6 (2.0.201.0.VNTEUXM)

Redmi Pad Pro 5G (2.0.201.0.VFSEUXM)

Bu yazılımın henüz kararlı sürüm olmadığını belirtelim. Yani beta güncellemesini indirmeyi planlıyorsanız, bazı hatalar ile karşılaşabileceğinizi unutmamanızda fayda var.

HyperOS 2.2 Yenilikleri

Animasyonlar artık çok daha akıcı.

Yatay modda kullanılan uygulamalarda arayüz daha düzgün ve kararlı çalışıyor.

Uygulama açarken ya da kapatırken yaşanan ekran titremeleri ve hatalar giderildi.

Jest (kaydırma, geri gitme vs.) hareketlerinde yaşanan hatalar düzeltildi.

Kamera uygulaması yenilendi. Modern ve sade bir tasarıma kavuştu.

Xingchen Netcom özelliği: İnternet olmadan da sesli iletişim.

Masaüstü ikonlarında gelişmiş bulanıklık efekti ve okunabilirliği artıran gölge detayları eklendi.

Kilit ekranına lens efektleri eklendi.

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