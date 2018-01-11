HyperX, CES 2018'de Oyuncuları Coşturdu

HyperX, CES 2018 Fuarı’nda oyuncuları heyecanlandıracak yeni ürünlerini tanıttı. Oyunculara yönelik kablosuz kulaklık, RGB oyuncu araçlarının yanı sıra dünyanın kızılötesi teknolojisiyle senkronize edilen ilk DDR4 RGB belleğini duyurdu.

Tamindir.com olarak yerimizi aldığımız Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2018’de şov yapan markalarda birisi de HyperX’di. Oyunculara özgürlük ve kolaylık sunan piyasadaki en uzun pil ömrüne sahip kablosuz oyuncu kulaklığı HyperX Cloud Flight, ek özelleştirme ve kişiselleştirme özellikleriyle birlikte profesyonel düzeyde performans sağlayarak oyunculara etkileyici bir oyun deneyimi sunan yeni HyperX Alloy Elite RGB mekanik klavye ve HyperX Pulsefire Surge RGB mouse ile HyperX, oyunculara yönelik yüksek performanslı ürün serisini genişletti.

HyperX Cloud Flight Kablosuz Kulaklık Özellikleri:

30 saat kullanım sunmasıyla öne çıkan kablosuz oyuncu kulaklığı HyperX Cloud Flight, 90 derece dönebilen kapalı kulak kapaklarıyla dikkat çekiyor. 2.4GHz bandında yayın yapan 50 mm sürücülerle etkileyici oyun sesleri sunacağı aşikar olan kulaklıkta gürültü önleyici mikrofon yer alıyor. PC, PS4 ve PS4 Pro ile kullanılmaya hazır olan kulaklıktaki dahili kontroller kullanıcıya LED efektlerini ayarlama, mikrofon sesi kısma, kulaklığı açıp kapatma, sesi açma imkanı veriyor. Kulaklığın üç kutuplu analog ses bağlantısını desteklediğini, TeamSpeak ve Discord sertifikalı olduğunu da belirtmek gerek.

Sürücü Dinamik, neodim mıknatıslı 50 mm Tür Kulağı tamamen saran, Arkası kapalı Frekans tepkisi Kablosuz: 20Hz–20.000Hz, Analog: 15Hz-23.000Hz Özdirenç 32 Ω Ses basınç seviyesi 1kHz'de 106dBSPL/mW T.H.D. < 2% Ağırlık 300g, 315g (Mikrofonla birlikte) Kablo uzunluğu ve türü Ağırlık USB şarj kablosu (1 m) + Çıkarılabilir 3,5mm kulaklık kablosu (1,3 m) Mikrofon Öğe Elektret kondansatörlü mikrofon Kutup dizilimi Gürültü önleme Frekans tepkisi 100Hz-7.000 Hz Duyarlılık -45dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) Pil ömrü 30 saat – LED kapalı 18 saat – LED yanıp sönerken 13 saat – LED sürekli açık Kablosuz Menzili 20 metreye kadar

HyperX Alloy Elite RGB Mekanik Klavye Özellikleri:

HyperX’in tamamen RGB’li ilk mekanik klavyesi olan HyperX Alloy Elite RGB klavye, kapsamlı renk ayarı yapma (NGenuity yazılımıyla) imkanı sunuyor. Klavyenin dahili hafızasına kaydedilebilen üç özel aydınlatma profili oluşturulabiliyor. Sağlam çelikten çerçevesi ile dikkat çeken klavyede özel medya tuşları, geçişli USB 2.0 girişi ve aydınlatma kontrollerine hızlı erişim yer alıyor. Çoğu oyuncunun favorisi olacak kırmızı dışında kahverengi ve mavi CHERRY MX tuş anahtarı seçenekleriyle gelen, titanyum renkli tuşlarıyla kendisine çeken klavyenin bilek koyma yeri ayrılabiliyor. Oyun modu, N-Key Rollover ve anti-ghosting ürünün ek özellikleri arasında.

Anahtar CHERRY MX Tür Mekanik Arka Aydınlatma RGB Tuşlar: 16.777.216 renk Işık Çubuğu: 2.500.000 renk Medya Tuşları: 6.000.000 renk Işık Efektleri Her tuşta RGB aydınlatma ve 4 parlaklık seviyesi Dahili Bellek 3 profil Bağlantı Türü USB 2.0 (2 adet USB bağlantısı) USB 2.0 Geçişi Evet Sorgu Oranı 1000Hz Anti-ghosting %100 anti-ghosting Key Rollover N-key modu Medya kontrolü Evet Oyun Modu Evet İşletim Sistemi Uyumu Windows 10, 8.1, 8, 7 Anahtarlar CHERRY MX RGB Mavi: Tıklamalı, 50cN çalıştırma gücü CHERRY MX RGB Kahverengi: Dokunsal, 45cN çalıştırma gücü CHERRY MX RGB Kırmızı: Doğrusal, 45cN çalıştırma gücü Kablolar Tür: Bağlı, örgülü Uzunluk: 1,8m Boyutlar Genişlik: 444,00mm Derinlik (bilek koyma yeri ile): 226,80mm Yükseklik: 37,40mm Ağırlık (Klavye, bilek koyma yeri ve kablo): 1467g

HyperX Pulsefire Surge RGB Mouse Özellikleri:

Hız, hassasiyet ve aydınlatma efektlerine önem veren oyuncuların favorisi olacak HyperX Pulsefire Surge RGB Mouse, 16000 DPI’a kadar ayar yapma imkanı sunan Pixart 3389 sensörüyle tasarlanmış. DPI ayarını LED göstergeden görmek mümkün. HyperX’in paylaştığına göre farede 50 milyon tıklamaya dayanabilen Omron anahtarlar bulunuyor. Hızlanma olmayan, doğru, akıcı ve duyarlı bir mouse kullanımı için geliştirildiği belirtilen ürün, NGenuity yazılımı ile kullanıcıya altı adet programlanabilir tuşa makro atama ve bunları makro arşivine kaydetme imkanı veriyor.

HyperX Cloud Flight, HyperX Alloy Elite RGB, HyperX Pulsefire Surge Fiyatı:

HyperX Cloud Flight oyuncu kulaklığı ile HyperX Alloy Elite RGB mekanik klavye Ocak ayından itibaren, HyperX Pulsefire Surge oyuncu mouse ise ikinci çeyrekten itibaren satışa sunulacak. Üç ürünün de fiyatı açıklanmadı.

HyperX Predator DDR4 RGB Bellek Özellikleri:

HyperX, CES’de oyunculara özel yeni ürünlerinin yanı sıra dünyanın kızılötesi teknolojisinden faydalanan ilk DDR4 RGB belleğini tanıttı. HyperX Predator DDR4 RGB bellek, IR (kızılötesi) teknolojisiyle senkronize edilen RGB aydınlatmaya sahip dünyanın ilk bellek modülü olma özelliğini taşıyor. Her bellek modülüne IR iletişim kanalları eklenerek birden fazla modülün LED aydınlatmasını senkronize etmesi ve böylece olağanüstü renk ve desen oluşturulması sağlanmış. HyperX, doğruda anakarttan güç alan bu teknoloji için patent başvurusu yapmış. Bu teknolojinin tam manasıyla çalışması anakarta bağlı olduğundan HyperX, anakart iş ortaklarıyla birlikte çalışarak şimdiden testlere başlamış.

HyperX Predator DDR4 RGB Bellek Fiyatı:

PC’lerdeki RGB aydınlatma için yepyeni bir deneyim sunan Predator DDR4 RGB bellekler 2. çeyrekte piyasada bulunabilir olacak. Fiyatları açıklanmadı ve bellek uyumluluğu ve kit yapılandırmaları hakkında ek bilgilerin piyasaya çıkış döneminde verileceği bilgisi paylaşıldı.