Yıllardır Beklenen Hytale İçin Erken Erişim Tarihi Duyuruldu

2018 yılının Aralık ayında bir fragman eşliğinde duyurulmuş olan Minecraft benzeri Hytale, Hypixel Studios tarafından geliştiriliyor ve Riot Games tarafından da fonlanıyordu. Geliştiricisinin 2020 yılında Amerika menşeli şirket tarafından satın alınmasının ardından, geçtiğimiz Haziran ayında sürpriz bir şekilde iptal edildiğini. Ne var ki stüdyonun eski kurucusu, Simon Collins-Laflamme, bu ay içerisinde yaptığı açıklama ile oyunu Riot Games şirketinden geri almayı başardığını müjdelemişti.

Yıllardır Beklenen Gün Sonunda Geliyor ve Hytale Erken Erişime Açılıyor

Aradan geçen zaman zarfında hem oyunun fiyatının 20 USD olacağını ve hem de aktif olarak çalışan ekibin genişleyeceğini öğrenmiştik. Şimdi de yıllardır beklenen haber geldi ve Hytale için Erken Erişim tarihi nihayet duyuruldu. Eğer oyunu bekliyorsanız, 13 Ocak 2026 tarihinde oynamaya başlayabileceğinizi söyleyelim.

Dün konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Collins-Laflamme, oyunu Riot Games şirketinden geri alma işleminin beklenenden uzun sürmesinin tatil döneminden önce satışa sunmayı engellediği yönünde açıklamada bulundu. Erken Erişim tarihi duyurusunun da aynı nedenden dolayı geciktiğini de sözlerine ekledi.

Hytale ile ilgili bu son gelişmenin ardından, ön-siparişin de 13 Aralık 2025 tarihinde başlayacağı belirtildi. Bununla birlikte, oyunun bu versiyonunun gerçek anlamda bir erken erişim olacağı söyleniyor. Yani bir hayli yarım ve bir süreliğine teknik sorunlar ile dolu olacak.

Her şeye rağmen geliştirici ekip, kendisini hayallerindeki Hytale oyununu yapmaya adadığını ifade ediyor. Ne var ki erken erişim versiyonunun çıkışının ardından, nihai sürüme ulaşana kadar epey uzun bir yolculuğun hem bizi ve hem de geliştirici stüdyoyu bekliyor. Umarız bu defa bir başka aksilikler silsilesi yaşanmaz ve en nihayetinde nihai versiyona ulaşabilir.