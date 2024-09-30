Hyundai'den Tarihi Başarı: Dev Marka Otomobil Üretiminde 100 Milyon Adedi Geride Bıraktı!

Güney Kore merkezli ünlü otomobil üreticisi Hyundai, ulaşılması epey zor bir başarıya imza attı. Dev marka, kısa bir süre önce 100 milyonuncu otomobili ürettiğini resmen duyurdu. Detaylar haberde.

Hyundai 57 Yılda Toplamda 100 Milyon Araç Üreterek Rekor Kırdı

Sevilen otomobil markası Hyundai, kısa bir süre önce ürettiği 100 milyonuncu otomobilini ürettiğini resmen duyurdu. Ünlü şirket, düzenlediği etkinlik ile birlikte ürettiği IONIQ 5 modelini sahibine teslim etti. 1967 yılında kurulan firma, bu alanda ulaşılması zor bir rekora imza attı.

İlk fabrikasını 1968 yılında Güney Kore'nin Ulsan kentinde kuran firma, o yıldan bu yana durmaksızın araç üretimini sürdürerek 57 yılda 100 milyon adede ulaşmayı başardı. 50 milyon barajını 2013 yılında aştığını açıklayan şirket, 46 yıl içerisinde ulaştığı üretim sayısına son 11 yılda gerçekleştirerek büyük alkış topladı. Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede fabrikalarıyla faaliyet gösteren Hyundai, otomobil üretimine hız kesmeden devam ediyor.

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