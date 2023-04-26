Hyundai Ay'a Çıkmaya Hazırlanıyor

Hyundai Motor Grubu, 2030'a kadar özellikle elektrifikasyonda liderliği hedefleyen bir otomotiv şirketi olarak, şimdi havacılık ve uzay araştırma kuruluşlarıyla birlikte bir Ay keşif platformu ve kâşif robotlarının geliştirilmesine hazırlanıyor. Hyundai, insanların Ay yüzeyini keşfetme ve mobiliteyi daha farklı bir boyuta taşıma heyecanını daha somut örneklerle desteklemek istiyor.

Koreli araştırma merkezleri olan Kore Astronomi ve Uzay Bilimleri Enstitüsü (KASI), Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü (ETRI), Kore İnşaat Mühendisliği ve Yapı Teknoloji Enstitüsü (KICT), Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü (KAERI) ve Kore Otomotiv Teknoloji Enstitüsü (KATECH) ile bir araştırma geliştirme anlaşması imzaladı.

Hyundai'nin Ay Projesi Neleri Kapsıyor?

Bu anlaşma, Hyundai insanlığın bilimden ve teknolojiden daha fazla yararlanmasına katkıda bulunacak. Hyundai Motor Grubu, ortak kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından ilk uzay keşfini Ay yüzeyinde gerçekleştirmeye karar verdi. İlk test ünitesini 2024'ün ikinci yarısında tamamlamayı bekleyen grup, 2027'de hareket kabiliyetine sahip bir model oluşturmayı hedefliyor. Hyundai, uzayda elde edeceği tüm tecrübeleri hayatın her alanına yaymayı planlıyor.

Ay keşif platformu ve kâşif robotikler, Hyundai Motor Grubu'nun gelişmiş otonom sürüş teknolojilerini, elektrikli motor, yürüyen aksam ve süspansiyonlardan oluşan sürüş sistemini, solar panel ve batarya şarj parçalarını ve aynı zamanda Hyundai Rotem'in geliştirdiği hareketli özel robotunu kullanacak.

Platform ve robotikler, Ay yüzeyinin koşullarına dayanmak için termal yönetim işlevine ve radyasyon kalkanına sahip olacak. Araştırma ve geliştirme aşamalarından sonra grup, platform ve robotikleri Ay'ın güney kutbuna yakın bir yere indirmeyi planlıyor. Güneş enerjili ve otonom sürüşlü robotikler yaklaşık 70 kg ağırlığında olacak.

Ay yüzeyinin kazılması ve örnek maddelerin alınması için özel hareket mekanizmasına da sahip olacak robotikler, çeşitli bilimsel görevleri yerine getirerek hem havacılık hem de otomotive yön vermiş olacak.