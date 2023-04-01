Hyundai'den Yeni Elektrikli Otomobil: IONIQ 5 N

Hyundai Motor Firması, elektrikli mobilite teknolojisindeki yatırımlarının karşılığını, cezbedici ve heyecan verici modellerle almaya başladı. Özellikle performans tutkunu kullanıcıların yoğun ilgisini çeken N modelleriyle bir araya getirerek, elektrifikasyon yolculuğunda öncü rol oynamaya devam ediyor.

IONIQ 5 N, Hyundai N Departmanı tarafından tasarlanan ve seri üretime geçen ilk yüksek performanslı elektrikli N modeli olarak dikkat çekiyor. Araç, İsveç Arjeplog’daki Hyundai Mobis Proving Center sahasında gerçekleştirilen zorlu kış testlerinde başarısını kanıtladı.

Arjeplog’daki Hyundai Mobis test alanı, dünyanın en zorlu ve en düşük yol tutuş katsayısına sahip buzlu yüzeyleri olarak bilinmekte. Bu koşullar, elektrikli otomobillerin kış aylarındaki çalışma prensiplerini tamamen zorlaştırıyor. Bu nedenle IONIQ 5 N’in batarya ve HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemi, aşırı düşük sürtünme koşullarındaki sürüş karakteri ve performans yeteneği arasındaki optimum dengeyi sağlamak için test edildi.

N Drift Moduyla Üst Düzey Sürüş

IONIQ 5 N'nin üst düzey viraj yeteneği, geliştirilmiş sürüş modlarıyla destekleniyor. Sürüş modlarına ek olarak; otomobilin ön ve arka tork dağılımını, tork oranını, süspansiyon sertliğini, direksiyon tepkilerini ve e-LSD (elektronik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel) sistemini, N Drift Optimizer da destekliyor.

IONIQ 5 N, özel olarak geliştirilmiş bir e-LSD yani sınırlı kaymalı diferansiyel ile üretiliyor. Tamamen elektronik kontrol ünitesiyle yönetilen bu diferansiyel, yol tutuşu iyileştirmek için tekerleğin ne zaman ekstra torka ihtiyaç duyduğunu belirlemek için sensörlerden gelen tepkileri anlık olarak analiz ediyor.

Hyundai, önümüzdeki günlerde daha fazla teknik bilgi ve donanım açıklayacak. Heyecan verici Hyundai IONIQ 5 N, Temmuz ayında yapılacak lansmanın ardından satışa sunulacak.